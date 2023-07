Wirtschaftsfaktor YouTube

Neunzehn Sekunden dauert das erste jemals auf YouTube hochgeladene Video. Der „Big Bang“ des Videoriesen fand am 24. April 2005 den Weg auf die Plattform. Die Qualität war weit entfernt vom Produktionsstandard der aktuellen Videogeneration. Es zeigt YouTube-Co-Gründer Jawed Karim vor dem Elefantengehege des Zoos in San Diego. Er freut sich, dass die Dickhäuter so lange Rüssel haben und beendet das Video mit dem Satz „That‘s pretty much all there is to say.“ YouTube-Trends haben schon viele Formate durchlaufen. Einige Sackgassen waren auch darunter. Doch eines hat Karims Erstling mit den in der Außenwahrneh- mung aktuell dominierenden Influencern gemeinsam: Die direkte, persönliche Ansprache des Publikums.

Wachstum lockt Google

Von außen betrachtet gehen US-Start-ups manchmal einen bizarren Weg. Sie stecken Unmengen von Geld in den Kampf, der größte Player zu werden. Dann erst überlegen sie, wie sie profitabel werden. Das ist natürlich verkürzt, zeigt aber die merkwürdigen Prioritäten in dieser Branche. Bei YouTube war das ähnlich. Chad Hurley, Jawed Karim und Steven Chen gründeten YouTube im Februar 2005. Breitbandinternet in privaten Haushalten, die Entwicklung von schlanken Videocodecs und das Aufkommen von Videokameras in digitalen Fotokameras und Mobiltelefonen waren Faktoren, die den Aufstieg der Plattform begünstigten, ja erst möglich machten.