4K in 4:2:2

Der HDMI in und out funktioniert im Encoderbetrieb als Durchschliff und das Signal wird „unterwegs“ abgegriffen. Leider wurde bei unserem Testgerät kein Ton aus dem HDMI-Signal extrahiert, was hoffentlich bald mit einem Firmwareupdate behoben wird. Das Signal kann dann sowohl als NDI als auch als NDI/HX2 ins Netzwerk eingespeist werden. Die Anzeige an der Front zeigt den Datenfluss immer live an. Zukünftig soll auch NDI/HX3 implementiert werden. Auflösung und Frequenz entsprechen immer dem eingespeisten Signal. Dieses kann über zwei Netzwerkschnittstellen (NIC) parallel in zwei unterschiedliche Netzwerke eingespeist werden. Nur eine dieser Schnittstellen verfügt über die PoE-Möglichkeit zur Versorgung des Geräts direkt aus dem Switch. Die Stromaufnahme ist mit 16 Watt erstaunlich niedrig geblieben.

Decoder