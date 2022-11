Reichweite zum Sparpreis

Senden und Empfangen

Ein Videosignal mit bis zu 1.080p60 lässt sich per SDI oder HDMI am Sender anschließen und übertragen. Der SDI- Eingang verfügt zudem über einen Loop-Ausgang. Auf der Empfängerseite liegt das Signal dann ebenfalls am HDMI- und SDI-Anschluss an. Die Signal-Konvertierung erfolgt automatisch. Es ist also ohne zusätzliche Wandler möglich, eine SDI-Quelle an einen HDMI-Monitor und eben auch eine HDMI-Quelle an einen SDI-Monitor oder Bildmischer zu übertragen. Wir haben bei unseren Einsätzen sowohl HDMI- als auch SDI-Quellen an SDI-Bildschirme beziehungsweise Bildmischer übertragen – immer mit einer Auflösung von 1.080p50. Das Bildsignal im Codec H.265 führt zu einer deutlich besseren Bildqualität im Vergleich zur Mars

400c Pro. Zusätzlich zur Übertragung der HEVC-komprimierten Signale bieten Sender und Empfänger UVC (USB Video Class). Damit ist das Signal auch an den USB-Anschlüssen als Stream in 1.080p60 verfügbar. Mit der Funkstrecke im Gepäck hat man also immer auch eine Capture-Karte dabei.