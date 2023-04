Lawo wird Mitglied der SRT Alliance

News von der NAB Show 2023

Lawo meldet auf der NAB Show 2023, dass das Unternehmen Mitglied in der von Haivision gegründeten SRT-Alliance wird. Die neuen HOME-Apps von Lawo werden demnach Streams im SRT-Format unterstützen.

Lawo und Haivision haben auf der NAB 2023 bekannt gegeben, dass die neuen HOME-Apps von Lawo zukünftig Streams im SRT-Format (Secure Reliable Transport) unterstützen werden. Die HOME-Apps von Lawo können auch eine Vielzahl von eingehenden Source-Streams konvertieren und an SRT-kompatible Ziele übertragen. Dies ermöglicht Broadcastern und Medienproduktionsdienstleistern ein hohes Maß an Flexibilität und Agilität bei Live-Events, bei denen der Einsatz von ST2110-basierten Produktionstools oder Anmietung von Netzwerkleitungen mit hoher Bandbreite in Remote-Produktionen nicht rechtfertigt ist.

Lawo geht davon aus, dass auch andere Anwendungen von der Unterstützung von SRT profitieren werden, wie zum Beispiel eine Kombination aus SDI-, SRT- und ST2110-kompatiblen Kameras, OTT-Streaming und schnelles Abrufen von Assets. Drei HOME-Apps (Multiviewer, UDX-Wandler mit HDR-Verarbeitung und Graphic Inserter) unterstützen SRT nativ, während künftige Apps nach Konvertierung durch den HOME Stream Transcoder in der Lage sein werden, Mediendatenpakete zu verarbeiten. Der Stream Transcoder ist eine weitere containerisierte Microservice-Processing-App von Lawo, die im vierten Quartal 2023 verfügbar sein wird. Das SRT-Format ist ein kostenloses Open-Source-Videotransportprotokoll und -Technologiepaket, das von der SRT Alliance entwickelt wurde.

Die SRT Alliance wurde im April 2017 von Haivision gegründet und hat bereits über 600 Mitglieder. Ihr Ziel ist es, durch die gemeinsame Weiterentwicklung von SRT Live-Streamings mit niedriger Latenz zu ermöglichen. SRT ist das am schnellsten wachsende Open-Source-Streaming-Projekt weltweit.