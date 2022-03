Remote ist nachhaltig

Am iMac angeschlossen ist das Blackmagic Ultra Studio HD, wo das Signal aus Adobe Premiere und Avid Media Composer vom iMac über USB-C eingespeist wird. Von hier geht ein HDMI-Signal an das BMD ATEM Mini. Ebenfalls per HDMI mit dem ATEM Mini ist die BMPCC4K verbunden, die als Webcam dient. Zudem sind zwei Thunderbolt-Hubs im Einsatz, um weitere USB-Anschlüsse zur Verfügung zu haben. Ismono spiegelt zudem seinen Desktop einmal in den ATEM Mini hinein, damit er dafür nicht die „Bildschirm teilen“-Funktion nutzen muss. „So geht es deutlich schneller und ich habe Kontrolle darüber, was ich wie zeige – kann mich selbst als Bild im Bild einblenden und das auch rausnehmen.“ Das macht er über ein Streamdeck von Elgato. Auf die Buttons hat er Makros gelegt, die er über die App Bitfocus Companion 2.1 programmiert hat und die Aktionen wie „Mikrofon Anschalten“ oder „Bild im Bild Einschalten“ übernehmen. Häufig genutzte Voreinstellungen sind das Vollbild des Porträt-Streams von Ismono, Vollbild des Premiere- oder Avid-Signals sowie das Vollbild plus kleiner Porträt-Stream von Ismono. Das Ganze wird per Tastendruck auf dem Streamdeck erledigt. Eine Änderung in MS Teams oder einer anderen Videokonferenzsoftware ist nicht nötig.

Entspannteres Arbeiten Wie läuft die Session dann ab? Hat sich am Workflow mit Kunden und Auftraggebern etwas verändert? „Die Idee ist ja, dass sich möglichst wenig ändert“, erklärt Ismono. Laut Ismono waren viele Kunden überrascht davon, wie flüssig der ganze Workflow funktioniert. Diese Kunden wissen den Home-Office-Workflow sehr zu schätzen, da weder Reisetätigkeit noch Kosten anfallen. „Man spart nicht nur Zeit ein, es ist auch deutlich ökologischer und nachhaltiger“, sagt Bo Ismono. „Seien wir mal ehrlich: Das war auch schon vor der Pandemie nicht klug, Leute aus drei Städten einfliegen zu lassen, damit sie einem Editor beim Arbeiten über die Schulter gucken.“ Ismonos Kunden kamen langsam, aber alle kehrten wieder. „Tatsächlich habe ich viele Leute, denen das super viel Spaß bringt, so zu arbeiten“, sagt Bo Ismono. „Regisseure sind entspannter, weil sie nach dem Dreh bei der Familie sein können und nicht schon wieder in eine andere Stadt müssen. Und Agenturen sind viel konzentrierter bei der Sache, denn die können, wenn ich mal eine Stunde schneide, am nächsten Projekt arbeiten.“ Für Ismono ist ein Remote-Editing eine wichtige Säule seiner Arbeit geworden. Er arbeitet seit dem ersten Lockdown zu 100 Prozent remote. Die Investition erwies sich als gerechtfertigt. [14992]