„Es liegt an dir selbst“

Wie bist du an die Dokumentation herangegangen?

Mit Marko Rösseler, dem Autor und meinem Ton- und Kamera-Asssistenten Jürgen Filter bin ich seit langer Zeit befreundet. Wir kennen uns und wir wissen voneinander, wie wir arbeiten. Das war auch der Schlüssel zum Film: Wir spinnen rum und sagen nicht, wie es nicht geht, sondern wir probieren alles aus, was wir wollen. Dabei denken wir völlig unabhängig von den Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Selbst wenn die Mittel nicht ganz in Ordnung sind, spielt das für uns keine Rolle. Wir gehen mit Spaß und Leidenschaft an unsere Projekte und probieren einfach aus und dann passiert auch viel Gutes. Die Dokumentation sollte in der einen Straße stattfinden. Da haben wir uns natürlich auch im Vorhinein einiges überlegt, was wir dann auch umgesetzt haben.

Dein Laudator bei der virtuellen Preisverleihung war Jörg Schönenborn. Er hat dich gelobt, weil du dich sehr detailliert auf ein Thema vorbereitest und dir ein tiefgehendes visuelles Konzept überlegst. Wie sah dein Konzept für „die story“ aus und wie hast du dich vorbereitet?

In erster Linie schauen wir gemeinsam, was gut funktionieren könnte und versuchen, alles was gut wirkt, auszubauen und gegebenenfalls auf ein neues Level zu heben. Alles, was uns nicht gefällt, lassen wir raus. Nur so kann es Sinn machen. Bei dieser Produktion war recht klar, was wir benutzen wollten. Eine einzige Kamera sollte verwendet werden und keine GoPros. Zusätzlich haben wir eine Drohne verwendet, die aber nicht ich bedient habe. Wir hatten die Sony FX9 zur Verfügung, die ein echt tolles Gerät ist. Ich habe die Kamera viel auf dem Slider benutzt. Alle Interview-Sequenzen haben wir mit dem Canon 70-200 gedreht und die reportage-artig angelegten Teile wurden mit unterschiedlichen Festbrennweiten und offener Blende gedreht. Das war eigentlich schon das visuelle Konzept. Der Rest ist Erfahrung und unsere Absprachen im Team, was wir wollten und nicht wollten. Die Geschenke am Wegesrand muss man natürlich sehen und sie aufsammeln.