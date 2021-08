Die Sinne schärfen

Hast du unter den digitalen Kameras eine Lieblings­kamera?

In beiden Welten ist die richtige Kamera abhängig von den Anforderungen, die sich aus der Drehsituation ergeben. Bei Dokus spricht ja vieles für eine leichte und handliche Kamera. Eine noch größere Rolle spielt für mich eine gute Bedienbarkeit. Das schließt die Objektive mit ein. Was die visuelle Anmutung anbelangt, hat ARRI einen Sensor geschaffen, der noch heute Maßstäbe setzt. Mit der neuen ALEXA Mini LF ist momentan eine großartige Kamera auf dem Markt, die mit ihrem Sensor alle Wünsche nach besserer Auflösung und Farbspektrum abdecken kann.

Gilt das besonders für den Natur­ und Landschafts­filmer?

Genau! Und dann sind da die Hauttöne. Wenn man Menschen vor der Kamera hat, und das ist ja bei den Landschaftsporträts auch immer der Fall, dann macht sich die ALEXA Mini besonders gut.

Bei einem deiner Filme über die antiken Römerstraßen bin ich auf eine Passage gestoßen, in der das gleiche Bild, das vorher in einer digital­cleanen Art und Weise aufgenommen wurde, plötzlich wie ein völlig unbear­beitetes 16­mm­ oder gar Super-­8-­Bild erscheint. Wird darüber dem analogen Film nicht ein Malus verpasst?

Ein ähnliches Feedback haben wir von einigen Zuschauern auch erhalten. So was könne man doch heute besser machen. Wir wollten diese Filme aber wie ein Road Movie aus den 1970er Jahren aussehen lassen. So hatten wir uns dafür entschieden, den Look von Super-8-, 16-mm- und 35-mm- Film zu integrieren und zwar in einer Bildqualität, wie wir sie heute noch aus jener Zeit kennen. Heutzutage kann man ein Filmbild natürlich perfekt scannen, damals aber war die Körnigkeit des Materials und die Qualität der Abtastung wesentlich geringer.