Wenn nichts schiefgehen darf

Soundcheck: Testen Sie Ihre Übertragungsstrecke. Bitten Sie jemanden, in normaler Lautstärke und üblichem Abstand ein paar Sätze in das Mikrofon am Rednerpult oder in den Handsender zu sprechen. Prüfen Sie den Ton am Aussteuerungsinstrument der Kamera und per Kopfhörer und achten Sie dabei auf wahrnehmbare Latenzen. Sprechen Sie den Beschallungstechniker an, ob die vorgenommenen Einstellungen beibehalten werden.