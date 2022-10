Verständliche Kommunikation

Das zweite Test-Szenario war eine mobile TV-Übertragung, die vom Kölner Roncalliplatz direkt neben dem Kölner Dom stattfand. Dafür wurden unter anderem zwei bemannte Kameras in Bühnennähe, also mit lautem Geräuscheintrag, verwendet. Neben den beiden Kameramännern trugen auch der Bildmischer und der Regisseur im Ü-Wagen ein Solidcom C1 Headset. Das stellte die Intercom vor eine besondere Herausforderung, denn während die beiden Kameraleute in ihrer lauter Umgebung beinahe schreien mussten, brauchten die Kollegen im Ü-Wagen ihre Stimme nicht zu erheben. Trotzdem musste an jeder Stelle ein verständliches Signal ankommen.

Für beide Szenarien stellte sich das Solidcom C1 als passendes, zuverlässiges und schlankes Intercom-System dar. Die Reichweite war in beiden Fällen ausgezeichnet und es gab sogar noch Reichweiten-Polster. Natürlich macht es Sinn, bei der Benutzung darauf zu achten, dass das Master-Headset von allen anderen Headsets gut erreichbar ist. Die theoretisch möglichen 350 Meter wurden allerdings nie ausgereizt. Die Sprachverständlichkeit war sehr gut und der Frequenzgang nach eigenem Empfinden sogar etwas ausgewogener als bei teureren Systeme wie Hollylands Solidcom M1. Die Produktionbeteiligten waren von der Qualität der Audioübertragung überrascht und vollkommen vom System überzeugt, da sich in ihrer Erfahrung die Kommunikation mit Funkgeräten in der Vergangenheit komplizierter gestaltet hatte.