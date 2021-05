So baut ARRI den Orbiter

Erst ein Stück auf der Autobahn 8 von München in Richtung Salzburg, dann über immer schmaler werdende Landesstraßen, die sich durch die hüglige Landschaft der Voralpen winden, schließlich ein schmaler Asphaltweg vorbei an ein paar stattlichen Bauernhöfen und schließlich über eine Brücke, die keinen Gegenverkehr zulässt: Das ARRI-Werk in Stephanskirchen liegt nicht unbedingt zentral. Das hat seinen Grund. Denn die Fertigungsstätte, in der das Unternehmen seinen neuesten LED-Scheinwerfer ARRI Orbiter montiert, liegt auf dem Gelände einer ehemaligen Pulvermühle und mutet auch heute noch ein wenig wie eine geheime Forschungseinrichtung vergangener Zeiten an.

Nach den mittlerweile üblichen coronabedingten Formalitäten und Belehrungen geht es mit Florian Bloch, Head of Product Management Lighting bei ARRI, direkt in die zweistöckige Montagehalle. Oben werden die klassischen Stufenlinsenscheinwerfer produziert, unten die SkyPanels in ihren unterschiedlichen Ausführungen und der ARRI Orbiter. Als der LED-Scheinwerfer im September 2019 auf der IBC vorgestellt wurde, gehörte er mit der neuen Sechs-Farben-Lightengine ARRI Spectra und dem modularen Aufbau mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten durch wechselbare Optiken, zu den wichtigsten Neuigkeiten. Nach ausführlichen Fieldtests, den Zertifizierungen für die einzelnen Märkte und nicht zuletzt den Verzögerungen durch die Covid-19-Pandemie startete im Sommer 2020 die Produktion.

Hightech und Handarbeit