Smart OB Vans mit ARRI Cinematic Multicam

Zur Stromversorgung reicht bei einer Vier-Kamera-Produktion ein gewöhnlicher Schuko-Anschluss, bei einer Produktion mit drei Kameras lassen sich die Fahrzeuge sogar bis zu vier Stunden autark über einen eingebauten Akku und eine auf dem Dach befindliche Fotovoltaik-Anlage betreiben. Drei unterschiedliche Klimazonen sorgen für ein individuell anpassbares und angenehmes Klima im Fahrzeug. Mit dunklem Stoff bezogene Decken und Wände sowie Eichenholz-Interieur und indirekte LED-Beleuchtung sorgen, so VPS Media, für ein Ambiente, in dem sich mit bis zu acht Personen gut arbeiten lässt. In den Fahrzeugen sind außerdem mehrere Kameras verbaut, die remote zugeschalteten Mitarbeitern oder Kunden jederzeit einen Schulterblick oder Überblick über das Geschehen im Fahrzeug aus mehreren Blickwinkeln ermöglichen.

Auf der technischen Seite sind die Fahrzeuge mit 8K-Videomischern, 4K-OLED-Monitorwänden und 4K-Referenzmonitoren sowie einer 12G-Infrastruktur ausgestattet. Weitere Stichwörter hierzu sind HDR-Fähigkeit, Livegrading, und LiveKeying, ein IP-basiertes Intercom, 8-Kanal-Replay mit bis zu 200 Frames und Subregie. Auch Extended und Augmented Reality für bis zu vier Kameras bei Live-Produktionen sind in den Ob Vans integriert. Ausspielungen auf Instagram oder TikTok können mit der zweiten Regie im passenden Hochkant-Format bedient werden. Um keine Kompromisse bei einer 16:9- und 9:16-Parallelproduktion einzugehen, können bis zu acht Signale live skaliert, in der Größe verändert und neu positioniert werden.

Als Standard ist jedes der Fahrzeuge mit acht ARRI-Kamerazügen bestückt. Durch die Rackmodul-Bauweise ist es jedoch möglich, jedes der Fahrzeuge auf 12 Kameras zu erweitern. Somit ist im Verbund der Fahrzeuge eine 24-Kamera-Produktion mit bis zu 16 Operators in den Fahrzeugen umsetzbar. Dabei wird der Produktionsverbund der beiden Fahrzeuge über Glasfaserleitungen realisiert. Weitere mögliche Szenarios sind beispielsweise die Einrichtung einer Subregie oder die Aufteilung des Personals zwischen Regie und Kameratechnik. Es besteht auch die Möglichkeit, Kameras anderer Hersteller einzusetzen. So sind beispielsweise auch Sony VENICE, FX9, oder RED-Kameras einsetzbar. Gesteuert werden die Kameras über RCPs von Skaarhoji.

Die Rackmodul-Bauweise ermöglicht es, alle Elemente kurzerhand als mobile oder als teilmobile Regieeinheit einzusetzen. Ein weiterer Vorteil dieser Bauweise ist laut VPS Media, dass die Fahrzeuge modular im Baukastensystem bestückt werden können. Hierfür hält das Unternehmen verschiedene Module bereit, die eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten bei gleichzeitig hoher Flexibilität sicherstellt. So lassen sich die Fahrzeuge beispielsweise als Editing-, Streaming- oder Grading-Van einrichten. Möglich ist auch ein Verbund mit größeren Ü-Wagen als Shading-Van. „Letzteres kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Kunde sich ein größeres Fahrzeug wünscht oder die Räumlichkeiten in der Location begrenzt sind“, so Andreas Schech. „Hier ist der Vorteil, dass wir sogar ältere HD Ü-Wagen in einen 4K- HDR Ü-Wagen transformieren können, da wir mit nur einem Kabelstrang unsere komplette Infrastruktur an das Fahrzeug anbinden.“ [15267]