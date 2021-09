Next Level im Broadcasting

Zueinander kommen diese heterogenen Aufgaben nur in aktueller Netzwerktechnologie. Werner Eksler: „Die Voraus- setzung ist ein komplett vernetztes System, wo jeder auf alle Daten und Informationen zugreifen kann. Beim früheren Cup hat es eine Or- ganisation für die Live-Berichterstattung gegeben, eine für die News, eine für So- cial Media und eine weitere hat sich um die App gekümmert. Das ist alles jetzt zu- sammengefasst und durch diesen ganz- heitlichen Ansatz kann man die Kanäle mit den Dingen beliefern, die sie auch wirklich brauchen.“

Es ist also nicht mehr nötig, Parallelstrukturen für den teaminternen Gebrauch der elfköpfigen Besatzung und der Crew an Land einerseits und für die externe Broadcast-Bespielung andererseits aufzubauen: Über die gleiche Infrastruktur des Media Systems, über das die Crew mit ihren Beltpacks untereinander kommuniziert, ist jetzt auch beispielsweise ein TV-Interview möglich. Thomas Riedel erinnert sich auch an viele Stolpersteine in Produktionsabläufen, die so behoben werden können, wenn Event- und Broadcast-Produktion verschmelzen. Wie oft sei es vorgekommen, dass man merkt: Irgendwie geht es nicht los, aber niemand weiß Bescheid, selbst die Leute am Mischpult nicht. Hier waren jetzt Race Control, Regie, Event-Produktion, Sicherheitspersonal und alle Boote in einem System eingebunden – theoretisch war man zu jedem Zeitpunkt in der Lage, den Teams zuzuhören. [14663]

