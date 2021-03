Kinolook für die Live-Übertragung

Die AMIRA Live verfügt über den aus der ALEXA bekannten ALEV-III-Super-35-Sensor. Damit allein soll ein deutlich cineatischeres und hochwertigeres Bild im Vergleich zu üblichen 2/3-Zoll-Kameras möglich sein. Verwendete man allerdings eine AMIRA im Live-Einsatz, so waren bisher immer mehrere externe Kabel notwendig. Bei der AMIRA Live hingegen sind keine Kabel zum Glasfaser-Rückteil notwendig. Die Kamera soll damit für Kameraleute und Broadcaster besonders leicht zu handhaben sein.

Multicam-System

Das ARRI-Multicam-System wurde in Zusammenarbeit mit DTS entwickelt und ist ein Glasfaserübertragungssystem, das auf der SMPTE-311M-Signalübertragung beruht. Die AMIRA Live ermöglicht dabei, parallel in der Kamera für ein Finishing oder Zeitlupeneffekte aufzuzeichnen, wobei das HD- oder UHD-Signal an den Ü-Wagen beziehungsweise das Studio übertragen wird. Die AMIRA Live ist fernsteuerbar mit üblichen Sony-RCPs, mit denen die meisten Bildingenieure vertraut sein dürften.

Zur neuen Kamera gibt es aber auch einen neuen Monitor. Der zehn Zoll große VMM-1 kann entweder direkt an die Schnittstelle für Kamerasucher oder an das Camera Control Panel CPP-1 angeschlossen werden. Für Kameraleute wartet der Monitor mit Bedienelementen für Kontrast, Farbe, Helligkeit und Peaking auf. Dazu gehört die schnell lösbare Monitor-Halterung MYS-1, die speziell für Multikamera-Zwecke entwickelt wurde.

Verfügbarkeit

Die ARRI AMIRA Live kann ab sofort bestellt werden und hat bereits Testläufe als Prototyp bei Live-Produktionen hinter sich. Mit der Kamera wird auch das neue Software-Update SUP 6.1 veröffentlicht, das unter anderem Verfeinerungen für Live-Produktionen mit sich bringt. [14417]