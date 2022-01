Hochspannung in Tempelhof

Kameras

An der Rennstrecke kamen 18 Grass Valley LDX-86-Kameras zum Einsatz, drei davon in einer Remote-Ausführung. Mehrere Kameras waren auf eigens angefertigten Halterungen aus Aluminium an den Betonelementen der Streckenbegrenzungen installiert. Die oberhalb darauf montierten Maschendrahtzäune hatten entsprechende Aussparungen für die Objektive. Zusätzlich war jeweils eine Kamera auf vier Teleskop-Arbeitsbühnen in 43 Meter Höhe montiert. Ein Camcat-Seilkamera-System war zwischen zwei Kränen auf einer Länge von etwa 750 Metern über der Rennstrecke gespannt. Damit konnte die in einem Gimbal befestigte Kamera mit einer Geschwindigkeit bis zu etwa 130 Kilometer pro Stunden die Rennwagen von oben aufnehmen und die Bilder drahtlos in den TV-Compound senden. Eine Besonderheit bei der Formel E ist eine Kamera in der Mitte der Zielgeraden. Jede Kamera lässt sich für 3-fach Super-Slow-Motion-Bilder nutzen.

Acht Marshall Mini-Kameras ergänzten die Perspektiven an speziell ausgewählten Stellen der Rennstrecke. Wie aus der Formel 1 bekannt waren auch in den Rennwagen selbst acht potenzielle Kamerapositionen vorgesehen. Diese befanden sich in der Front, dem

Heck, den beiden Rückspiegeln, vorne am Halo-System mit Blick auf den Fahrer und im Helm. Dieser winzige Kamera-Sensor ist direkt neben einem Auge des Fahrers positioniert, bildet das exakte Sichtfeld des Fahrers ab und lässt so die Fans am Fernseher und den Videowalls an der Rennstrecke hautnah am Renngeschehen teilhaben.

In den Formel-E-Rennwagen sind alle acht Kamerapositionen verkabelt. „Aber nicht immer werden alle Kameras eingebaut“, erläutert der Technische Leiter Lee Flay. Damit niemand einen ungerechten Gewichtsvorteil hat, werden dann gleich große und schwere Atrappen angebracht. Je nach Rennsituation können Kameras auch noch am Rennwochenende umgebaut werden. So kann beispielsweise ein Fahrer, der Siegeschancen hat oder im Qualifying eine bessere Position erreicht, kurzfristig das komplette Kamerasetup bekommen. Beinahe jede Kamera wird „abgesteckt“, also separat aufgezeichnet. Ein Mitarbeiter koordiniert die 48 Inputs mit den Bewegtbildern für die Live-Replays und die Re-Live- Szenen. Vier EVS-Operatoren sind für acht EVS-Remote-Controller zuständig.