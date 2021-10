Heimspiel für MagentaTV

Atmo in den Stadien in Stereo, Dolby 5.1 und Dolby Atmos herstellen lassen.

Für die MagentaTV-Analyse an der „Magic Wall“ nutzte Experte Jan Henkel einen 100-Zoll-UHD-Touchscreen mit ei- nem Piero Sport-Grafik-Analyse-System von Ross Video. Da- mit erläuterte er mit verschiedenen grafischen 3D-Elemen- ten und Markierungen spiel- und torentscheidende Szenen mit Laufwegen und Positionen auf dem Spielfeld, die zuvor aus dem Live Stadium Feed für die Analyse ausgesucht und lokal abgespeichert wurden. Damit konnte bereits in der Halbzeitpause die Entstehung von Toren auf einem sport- fachlichen Niveau erläutert werden, das für die Zuschauer kein Trainerseminar erforderte, wie es teilweise bei anderen TV-Sendern notwendig war. Die Sportgrafik- und Analyse- Engine bot darüber hinaus alles, um die Aktionen in Videoszenen Frame für Frame darzustellen und mit einem großen Portfolio aus Grafikelementen zu versehen.

Zentraler Geräteraum und Layout

Vor dem Plazamedia-Gebäude wurden zwei Ü-Wagen von NEP eingesetzt, deren Regien für die Abwicklung der Livespiele als UHD-Senderegien zum Einsatz kamen. Dort wurden während der Spielübertragungen Grafiken, Kommentare und Beiträge zugesetzt. In einem ebenfalls vor dem Gebäude stehenden Container war der Zentrale Geräteraum (ZGR) untergebracht. Im permanent gekühlten Innenraum standen meterweit bis zur Deckenhöhe Racks mit analoger und digitaler Technik: die zentrale Hardware aller Systeme für die MagentaTV- Produktion, wie Bildmischer und Kreuzschienen, Mainframe, Prozessoren, Intercom-Zentraleinheit sowie die Basisstationen und CCUs der Kameras. Darüber hinaus befand sich dort eine zentrale Infrastruktur für Video-Zuspielungen und Aufzeichnungen, die direkt an die ebenfalls dort installierten großen Netzwerk- speicher-Systeme für das Event anknüpfen. Als Ausspielwege für die zwei MagentaTV EURO 2020 Kanäle gab es vier Programm-Sendeleitungen von Plazamedia zur Distribution in Richtung der Plattformern bei der Deutschen Telekom, jeweils zwei in UHD und zwei in HD.