Frisch austariert – Manfrotto-Gimbal MVG460

Für Mobilgeräte steht eine einfache App zur Konfiguration des Gimbals zur Verfügung. Sie verbindet sich automatisch mit dem Gimbal, so dass sich danach die Motor- und Steuerungskonfiguration ändern lässt. Außerdem ist eine Fernsteuerung über einen digitalen Joystick integriert. Auch eine Zeitraffer-Funktion wurde nicht ausgelassen. Im Vergleich zu Apps von Herstellern wie DJI fällt sie jedoch etwas schlank aus. Firmware-Updates können direkt per App gestartet werden, was aber in unserem Fall nicht funktioniert hat. Ebenfalls gestaltete sich bei unserem Test die Integration der Kamerafernsteuerung als kompliziert, wenn nicht gar funktionsuntüchtig.

Wir testeten den Gimbal mit der Panasonic Lumix GH5, der Canon EOS R und der Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K. Keine dieser Kameras konnten wir über den Gimbal einstellen. Teilweise sind laut App unterschiedliche Firmware-Versionen für unterschiedliche Kameramodelle notwendig. Wer also schnell bei einem Dreh von einer Panasonic auf eine Sony wechseln möchte, der muss erst einmal eine neue Firmware aufspielen! Das kann man zwar im Prinzip über die App durchführen, allerdings hat es auch hier bei uns nie funktioniert, eine andere Firmware zu installieren.

Rebranded?

Wer allerdings im App-Store genauer hinschaut, der sieht, dass die App der Manfrotto-Gimbals vom chinesischen Hersteller Feiyu-Tech herausgegeben wird. Da liegt die Vermutung nahe, dass die Manfrotto-Gimbals lediglich umgebrandete Gimbals des chinesischen Herstellers sind. Testweise haben wir also die Feiyu ON-App verwendet, die sich zügig mit dem Gimbal verbunden hat. Dort sieht die Bedienoberfläche ähnlich aus wie bei der Manfrotto-Version. Der Gimbal lässt sich fernsteuern und hierüber funktionieren nun auch die Firmware-Updates – auch für unterschiedliche Kameramo delle. Das ist also ein kleiner, aber wirksamer Workaround für Probleme bei der Manfrotto-App. In keinem Fall ist es uns jedoch gelungen, Belichtungsparameter fernzusteuern, einerlei, welche Firmware installiert und welche Kamera über ein mitgeliefertes Kabel verbunden war. Somit zeichnet sich die Kamerasteuerung über die App-Steuerung als Schwachpunkt der neuen Gimbals ab.

Die Manfrotto-Gimbals sind grundsätzlich Einhand-Gmbals, die ähnlich wie zum Beispiel ein Ronin S von DJI funktionieren. Das mitgelieferte und zusammenklappbare Stativ kann an einen vielseitigen Arm befestigt werden, so dass sich der Gimbal auch im Low-Modus verwenden lässt. Dabei lassen sich auch Drehungen um die Roll-Achse durchführen oder die Kamera in den Hochkantmodus versetzen. Für Vlogs gibt es ebenfalls einen Selfie-Modus, bei dem sich die Kamera zum Operator dreht. Die Empfindlichkeit des Gimbals lässt sich in drei Stufen oder individuell anpassen, damit entweder maximale Folge-Geschwindigkeit oder maximale Weichheit der Bewegungen erzielt wird.

Fazit

Manfrotto legt eine durchaus gelungene Premiere auf dem Gimbal-Markt hin, wenngleich wahrscheinlich die schon existierenden Gimbals von Feiyu-Tech für Manfrotto umgebrandet wurden. Die 460er-Version ist ein echtes Kraftpaket, mit dem selbst kompakte Cine-Setups herumgewirbelt werden können. Die Bewegungen werden schön ausgeglichen und eigene Impulse fasst der Stabilisator wie gewünscht auf. Die App ist gut, einige Teile müssen noch verbessert, andere Probleme grundsätzlich behoben werden.

Ein Punkt, der im Test nicht ordentlich funktionierte, ist die Verbindung und Fernsteuerung der Kameras. Die Lösung über separate Firmware für unterschiedliche Kameramodelle ist einfach zu umständlich. Bei einem kommerziellen Dreh, bei dem es auch gerne mal schnell gehen darf, würde so etwas zu viel Zeit kosten. Hier muss Manfrotto sicherlich nachbessern. Wer jedoch auf kleinere Spielereien und eine gut funktionierende Kamerasteuerung einstweilen noch verzichten kann, für den liefert Manfrotto ein durchaus preiswertes und zuverlässiges Arbeitspferd für diverse Einsatzzwecke. [13827]