Schnelle Wechsel

Der zügige Umbau zwischen Gimbal und Stativ oder zwischen Stativ und Slider gehört für viele von uns zu den Tempobremsen am Set. Wo bislang einige Minuten für diesen Wechsel einzuplanen waren, möchte Manfrotto nun mit dem Move-Ökosystem den Alltag der filmenden Zunft beschleunigen. Das Herzstück der neuen Serie ist ein Schnellwechsel-System, das aber nicht für die direkte Montage unter die Kamera gedacht ist, sondern für die Verwendung unterschiedlicher Kamerasupports. Gerade für Filmemacher mit kleinem Setup wie etwa einer DSLM- oder kleinen Cine-Kamera könnte das Manfrotto-Move-System ein nützlicher Helfer sein. So könnte man auf das Hauptstativ die runde Adapterplatte anbringen und unter den Stativkopf, den Slider oder den Gimbal jeweils die ebenfalls runde Platte verschrauben. So ist der Wechsel von Fluidhead auf Slider nur eine Ar- retierung der Schnellwechsel-Aufnahme entfernt. Muss man wenige Minuten später Fotos schießen, so lässt sich genauso schnell ein Foto-Kugelkopf auf das Stativ setzen.

Gimbal

Neben dem eigentlichen Schnellwechsel-System und unterschiedlichen Köpfen bietet Manfrotto nun auch den MVG300XM-Gimbal an. Dieser ist komplett modular aufgebaut und kann bis zu 3,4 Kilogramm tragen. In unserem Testkit enthalten war ebenfalls eine neue Version des Manfrotto Gimbooms, eine Art Einbeinstativ und Verlängerung speziell für Gimbals, der nun mit zwei separaten Standfüßen auch als Stativ fungieren kann. Besonders für die Einrichtung des Gimbals stellte sich der Gimboom als echte Erleichterung der Arbeit dar. Besonders durch die von uns auf die Oberseite aufgebrachte Schnellwechseleinheit, die ein schnelles Andocken und Wegtragen des Gimbals sehr einfach machte.

Der Gimbal selbst kam mit sehr viel Zubehör und macht einen wertigen Eindruck. Besonders durch den modularen Aufbau dürfte das Modell für Einsteiger interessant sein. In Kombination mit der Canon EOS R3 und einer 24-70-mm-Optik mit einer Gesamtzuladung unter zwei Kilogramm zitterten die finalen Aufnahmen trotz einer guten Balance und Kalibrierung merklich. Mit eingeschaltetem Bildstabilisator war das jedoch kein Problem. Ein weiterer Kritikpunkt ist das recht hohe Eigengewicht des Gimbals von zwei Kilogramm.