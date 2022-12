Stabile Neuerungen

Gimbals sind bei vielen professionellen und semiprofessionellen Produktionen nicht mehr wegzudenken. Besonders mit der ersten Version des Ronin S von DJI wurden Einhandgimbals für vergleichsweise wenig Geld populär. Mit der mittlerweile dritten Version des Ronin S hat DJI nun das System rund um den Gimbal erweitert und es gleichzeitig auf ein neues Level gehoben. Wir haben die Geräte in der Praxis getestet.

Übersicht

Zunächst sei angemerkt, dass es zum einen den RS 3 Pro und zusätzlich den RS 3 gibt. Dabei stellt der RS 3 Pro die Nachfolgeversion des Ronin S beziehungsweise des RS 2 dar und der RS 3 die des Ronin SC und des RSC 2. Die Pro-Version kann mit Lasten von bis zu 4,5 Kilogramm umgehen, ist speziell für kleinere Produktionskameras wie die Canon C70 entwickelt und richtet sich an professionelle Filmschaffende. In der Combo sind zusätzlich alle grundlegenden Zubehörteile, die für die meisten Drehs benötigt werden, vorhanden. Die Änderungen beim DJI RS 3 Pro im Vergleich zum Vorgänger sind auf den ersten Blick nicht wirklich riesig. So ist beispielsweise das integrierte Display größer geworden, so dass sich der Gimbal deutlich komfortabler steuern lässt. Darüber hinaus ist es nun deutlich einfacher, größere Kameras auf den RS 3 Pro zu packen, weil die Achsenarme verlängert wurden. Die Stabilisierung soll auch überarbeitet worden sein und auch bei der Anbringung an Autos noch besser funktionieren.

Ein echtes Highlight, das auf den ersten Blick gar nicht so weltbewegend zu sein scheint, sind die automatischen Achsensperren. Diese sehen zunächst aus wie beim RS 2, jedoch mit dem Unterschied, dass sie die Kamera bei jedem Ausschaltvorgang in einer Ruheposition vor ungewollten Pendelbewegungen fixieren. Auch beim temporären Pausieren der Motoren sind die Sperren eine wirkliche Hilfe, da die Kamera auf der einen Seite nicht unkontrolliert herumschwingt und so zudem noch Energie gespart wird – eine Kleinigkeit, die in der Praxis einen sehr großen Unterschied macht. Eine weitere Neuerung ist die Integration von Bluetooth, die erlaubt, neue Kamera-Modelle ohne ein spezielles Kamera-Kabel über die Tasten am Gimbal fernzusteuern. Das funktioniert in der Praxis sehr gut.