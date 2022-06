Cinema mit Foto-Body

Außerdem reiht sich die Canon R5 C durch den großen Sensor bei Vorbildern wie der ARRI ALEXA LF mit ein, was den Look durch Raumkompression angeht. Damit dürfte es zumindest keine unangenehmen Sprünge vom Bildeindruck geben, sollte man für bestimmte Szenen auf die handliche DSLM-Kamera umsteigen. Wie gut sich die unterschiedlichen Farb-Setups mischen lassen, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Der Sensor hat außerdem noch eine weitere Besonderheit, denn es handelt sich um ein Dual-Base-ISO-System. Entsprechend bietet die Kamera die Möglichkeit, die native ISO entweder auf 800 oder auf 3.200 (bei Aufnahme in C- Log3 in Rec.-709-Profilen stattdessen ISO 400 und 1.600) zu stellen. Eine höhere native ISO-Einstellung verspricht besonders bei Lowlight-Aufnahmen ein rauschfreieres Bild bei vollem Dynamikumfang.

Diese Methode unterscheidet sich zum sogenannten Dual-Gain-Output-Verfahren (DGO), das man in der Canon C300 Mk III sowie der Canon C70 findet. Beim DGO-Sensor werden in Echtzeit zwei separate Bilder mit unterschiedlichen Verstärkungen aufgezeichnet und zu einem Frame zusammengefasst. Das verspricht laut Canon einen hohen dynamischen Umfang von über 16 Blendenstufen und verringertem Bildrauschen. Die beiden Systeme haben also unterschiedliche Ergebnisse. Während DGO-Sensoren vor allem mit dem hohen dynamischen Umfang punkten, ver- spricht eine duale native ISO besonders rauschfreie und helle Lowlight-Aufnahmen.

Was mich im ersten Moment etwas enttäuscht hat, ist das Fehlen von C-Log2. Die Canon R5 C erlaubt als „bestes“ Log Profil nur C-Log3. Das deutet darauf hin, dass der dynamische Umfang limitierter sein sollte als bei den Geschwisterkameras aus der C-Serie, denn C-Log2 bietet mit 16 Blendenstufen den größten dynamischen Umfang aller Log-Formate bei Canon-Kameras, C-Log3 hingegen schafft 14 Blendenstufen. Meine Sorge war demnach, dass der Sensor schneller an seine Grenzen kommen könnte, als ich es gerne hätte – besonders mit Blick auf den Einsatz der R5 C als B- oder C-Kamera an der Seite der C70 und C300 Mk III. Auch die große Pixelanzahl könnte ein weiteres Argument für diese Befürchtung sein, denn kleine Pixel beziehungsweise Sensel erreichen schneller ihren Full-Well-Schwellenwert und können dadurch weniger Dynamik abbilden.