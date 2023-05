DoP Marius Milinski bringt sein Fazit gleich zu Anfang: „Das ist etwas, das Panasonic in den letzten Jahren wirklich perfektioniert hat: Das ist eine geile Kamera zum Aus- der-Hand-Arbeiten.“ Das liegt vor allem am jetzt auch aktiv stabilisierten Sensor. „Die GH5 hatte einen sensationell gut stabilisiertes Bild, was natürlich leichter ist bei einem Micro-Four-Thirds-Sensor“, so Milinski. „Aber das ist natürlich genial, wenn man jetzt keine Mikro-Wackler mehr sieht. Ich konnte bei den Testaufnahmen aus der Hand kleine Fahrten simulieren.“ Im Weitwinkel gibt es auch hier Wobble-Effekte. Die sind aber auch bei den Mitbewerbern seiner Meinung nach nicht vermeidbar und fangen im Verglich für ihn bei deutlich höheren Brennweiten erst an. „Das ist physikalisch einfach nicht anders möglich.“ Für Milinski lässt sich die S5II im Bereich um 35 mm Brennweite durch die aktive Fünf-Achsen-Stabilisierung fast als „Ein-Hand-Gimbal“ bezeichnen, so ruhig wirke das Bild. Diesen Vorteil spielt die S5II vor allem mit einem Objektiv aus, das ebenfalls eine Stabilisierung unterstützt.

Die S5II hat auch wie seine S-Reihen-Kollegen den L-Mount verbaut, kann also die Objektive der zusammen mit Leitz und Sigma entwickelten L-Serie verwenden. Milinski testete das Gerät mit drei Panasonic-Lumix-Serie-Fabrikaten, das 24-70 mm 2.8, das 35 mm 1.8 und 50 mm 1.8 sowie das Kit- Objektiv 20-60 mm 3.5-5.6. Die Haupteinsatzgebiete sieht er als Zusatzkamera bei der täglichen Contentproduktion, im Event- oder auch Dokumentarbereich. Hierfür sieht er das 24-70 mm Objektiv S-E2470E als Allrounder, mit dem sich zum Einstieg viel abdecken lässt. Aber ein Vergleich für den Einsatz lohnt sich. Das 24-105er hat zwar nur F4.0, dafür aber einen optischen Bildstabilisator an Bord. „Beim Vollformat ist 24 mm schon recht weitwinklig und man sorgt dennoch beim Rangehen für ein schönes Bokeh“, so Milinski. „Ich hatte da nie das Gefühl, unbedingt eine Blende 1.8 zu brauchen, um noch mehr Unschärfe hinzukriegen.“

Handling