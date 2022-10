Der große Sprung

Großes Potenzial

„Wir drehen seit drei Jahren Luftaufnahmen für Dokus, Spielfilme und Werbespots“, sagt Barrault. „Mit dem Ultraleichtflugzeug können wir in 2.000 Metern Höhe den Motor ausschalten und gleiten. Das gibt uns beispielsweise die Gelegenheit, Vögel aus nächster Nähe zu filmen, da sie dann keine Angst vor uns haben.“ Während ein Hubschrauber ohne Motorleistung vom Himmel fallen würde, kann ein gutes Gleitflugzeug in 4.000 Metern Höhe mindestens 45 Minuten ohne Motor durch die Luft gleiten. Dank dieser aerodynamischen Eigenschaften ist das Ultraleichtflugzeug dafür prädestiniert, Wingsuitern zu folgen, was mit keinem anderen Flugzeug möglich ist.

Um das Potenzial von Ultraleichtflugzeugen aufzuzeigen, hängte Barrault die Messlatte ziemlich hoch. Beim Dreh von „The Fall“ waren zwei Wingsuiter gefordert, zusammen mit einem Ultraleichtflugzeug einen Formationsflug zu bilden. „Unser Ziel war, dass an jeder Seite ein Wingsuiter die Flügel des Flugzeugs berührt.“ Um diese Aktion aus nächster Nähe filmen zu können, musste Barrault mit der Kamera auf dem Skypper 912S der Flugbahn der Wingsuiter folgen. „Die Sicherheit stand für mich dabei an oberster Stelle“, sagt der Chef von No Gravity Films. Als Wingsuiter engagierte er mit Arnaud Lonobardi und Olivier Basset zwei professionelle Piloten, die mit den aerodynamischen Verhältnissen in den luftigen Gefilden über 3.000 Metern bestens vertraut sind. Im Herbst 2021 erfolgten erste Tests, um zu prüfen, ob sich das Vorhaben wie geplant realisieren ließ.

Safety first