Eingespieltes Team

Das ZDF-Set im niedersächsischen Landtag bestand aus drei Rückwänden im Wahldesign, die von unten mit Weißlicht beleuchtet wurden. Davor standen drei einzelne Pulte für die Interviews mit Politikern. An der rechten Seite gab es einen Arbeitsplatz für den Lichtoperator, der das Tageslicht, der an den Truss hängenden LED-Leuchten steuerte. Auf der linken Seite arbeiteten Tontechniker, die die Mikrofonierung per Pultmikrofonen und drahtlosen In-Ear-Sets für die Gesprächspartner übernahmen. Auf einem Monitor sahen die Politiker das ZDF-Programmbild mit der Moderatorin auf der Messe. Ein Ablaufredakteur und eine Aufnahmeleiterin koordinierten das lokale ZDF-Set.

Per Stagebox wurden die Bild- und Tonsignale an den ZDF Ü-Wagen MP6 übertragen, der links vor dem Landtagsgebäude stand. Daneben stand eine von einem Dienstleister angemietete SNG für die Signalübertragung zur Messe und nach Mainz. Wegen der etwa 20-minütigen Fahrzeit zwischen dem Landtagsgebäude und dem ZDF-Wahlstudio auf dem Messegelände hatten alle Parteien angekündigt, dass keine Landespolitiker dorthin fahren würden. Alle Interviews mussten daher im kleinen Studio am Landtag geführt werden. [15276]

