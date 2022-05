Dolby Atmos für alle?

Für die TV-Produktion wurde der UHD1 HDR von tpc/SRF mit insgesamt 20 UHD-Kameras eingesetzt. Die Tonproduktion in Dolby Atmos erfolgte unter Zuhilfenahme der vorhandenen Mikrofonierung für die bestehende 5.1-Liveübertragung aus der Hauptregie des Ü-Wagens, die UHD-HDR-Aufzeichnung in Dolby Atmos erfolgte in der Zusatzregie. In der Hauptregie des Ü-Wagens waren ein Toningenieur und zwei Tonmeister tätig. Zwei Tontechniker kümmerten sich um die Mikrofonierung für die Liveübertragung.

So findet man den Arte-Showcase Leider ist es nicht unbedingt einfach, den Arte-Showcase in UHD HDR und Dolby Atmos bei HbbTV zu finden. Arnd Paulsen von Dolby Germany hat uns erklärt, wie es geht: Ein UHD-Fernseher mit Internetzugang dient als Empfangs- und Wiedergabegerät. Wenn der Arte HD-Fernsehkanal gewählt ist, auf der Fernbedienung erst die rote Farbtaste, dann die gelbe drücken. Nach links zu den Einstellungen mit dem Zahnrad-Symbol navigieren und „OK“ drücken. Auf dieser Seite für Einstellungen dreimal Rot und zweimal Blau drücken. Nach kurzer Wartezeit erscheint eine Einblendung unten rechts, diese mit der roten Farbtaste bestätigen. Die HbbTV-Showcase Applikation ist jetzt geladen.

Das Orchester im Festspielhaus Bregenz war mit insgesamt 48 Mikrofonen ausgerüstet worden. Ein Decca-Tree in 5.0-Konfiguration diente als Hauptmikrofon. Zusätzlich wurden alle Register mit Stützmikrofonen abgenommen. Außerdem kamen vier Heightsmikrofone im Bühnenhaus über dem Orchester zum Einsatz, um die Höheninformationen in Dolby Atmos wiederzugeben. Das Tonsignal wurde über eine Glasfaserleitung zum Mischpult der Beschallung an der Seebühne geleitet.

Die elf Solisten auf der Seebühne wurden mit jeweils zwei drahtlosen Taschensendern und zwei Solisten-Mikrofonen ausgestattet. Acht Mikrofone wurden für die Publikums-Atmo eingesetzt. Ein Tonsignalweg führte zur Beschallung, der andere Signalweg endete in der Tonregie im Ü-Wagen. Am dortigen Hauptmischpult, einer Stagetec Avatus Konsole, wurden 120 Tonspuren in 48 kHz gemischt.