Ohne Bewegung kein Ton

Er führte also die Setarbeit nach der Hospitanz fort. „Und ich habe sehr schnell gemerkt, den Leuten gefiel das, wie ich mit denen am Set umgegangen bin bei den studentischen Produktionen und es kamen immer mehr Anfragen“, so Zeigermann. Das Studium wurde immer weniger wichtig. Dafür ging Zeigermann dann als Freiberufler zum ZDF und war in EB-Teams für den Ton in der täglichen Berichterstattung verantwortlich. Hier lernte er, wie er selbst sagt, das Handwerk, die Technik zu beherrschen und vor allem auch wie man schnell arbeitet.

Drei Kriterien

Schon damals steckte er das verdiente Geld in Projekte, die weniger gut bezahlt wurden. „Wo ich mich weiterbilden konnte, viele Leute kennenlernen, austauschen, reden, machen – learning by doing klassisch.“ Zeigermann kam schnell an den Punkt, wo die Anfragen an ihn sein Zeitkontingent überstiegen. So formulierte er Kriterien, die ein Projekt mitbringen muss, damit er es annimmt. „Es muss mich technisch voranbringen, also mir Erfahrung bringen. Es muss mich inhaltlich interessieren, weil nur mit dem inhaltlichen Interesse kann ich dann auch etwas technisch umsetzen – und es muss entsprechend bezahlt werden.“ Von diesen drei Punkten musste am Anfang einer stimmen. Das entwickelte sich hin zu zwei Punkten und irgendwann sagte er sich: „Nun gut, ich muss ja davon auch leben.“ Außerdem hatte er schon früh eigenes Equipment angeschafft und setzte hier auf verlässliche Technik, die gerade in den 1980er und 1990er Jahren noch sehr viel höhere Preise aufrief.