3D auf die Ohren

Felix Krückels, Professor für Broadcast Production und System Design sowie Studiengangsleiter an der Hochschule Darmstadt und studierter Tonmeister, widmete sich in seinem vollbesetzten Workshop dem Thema von 3D-Audio für TV-Sportproduktionen im Wettbewerb mit UHD HDR-Video. Dabei ging er der Frage nach, ob Audio mit der visuellen Attraktivität moderner Sportübertragungen mithalten könne und welche Werkzeuge, Ästhetiken und Philosophien hinter einer immersiven Audioproduktion stecken.

Im Workshop erklärte Felix Krückels dann im Detail, wie bei singulären Sportevents sowie Woche für Woche in der Fußball-Bundesliga 3D-Audio und Dolby Atmos zum Einsatz kommen. Dabei behandelte er Mikrofontechniken und Konfigurationen, Mischstile, Übertreibung der Immersion sowie Herausforderungen und Lösungen mit 5.1- beziehungsweise 5.1.4-Lautsprecher-Systemen, Signalen und die Präsentation in einer TV-Live-Produktion, wo beim Live-Sport Dolby Atmos 5.1.4, 5.1 Surround-Sound und Stereo gemischt werden.

„Immersive Audio ist nicht nur 3D-Audio. Auch Stereo und sogar Mono kann sehr stark umhüllend und einnehmend wirken“, so Felix Krückels. „Es kommt auf die Details, die Intensität und Konsistenz der Signale an. In der modernen 3D- Produktion für Live-TV-Sportübertragungen ist die Herausforderung, die einzelnen Objekte intensiv herauszuarbeiten, so dass der einnehmende Effekt nicht nur durch die dritte Dimension entsteht, sondern stetig unterstützt wird mit klaren Einzelsignalen, die für alle das Gesamterlebnis Live-Sport umhüllender und erlebbar machen. Neue Mikrofontechniken, clevere Technik für automatisiertes Mischen, spannende Abwechslung im Mix sowie eine konsistente Mischung per Remote liefern das Rezept für eine überzeugende Livemischung der Fußball-Bundesliga in 3D- Audio am Samstagabend.“