Vielkönner

Der neue EW-DP SKP hat ein ähnliches Erscheinungsbild wie der Aufstecksender des analogen Systems, jedoch kommt er mit einem deutlich moderneren und zurückhaltenden Design daher. Auf der Oberseite befindet sich der XLR-Anschluss, an dem sich das Mikrofon mithilfe einer Überwurfmutter fixieren lässt. Auf der Unterseite befinden sich eine Reihe von Schaltern und weitere Anschlüsse. Neben On-Off findet sich auch ein Mute-Switch, ein Button für die 48-V-Phantomspeisung für Kondensatormikrofone, einen Pair- und ein Record-Knopf auf der Unterseite. Außerdem ist dort ein Micro-SD-Slot, über den interne Aufnahmen möglich sind. Sollte kein XLR-Mikrofon ins Funksystem eingebunden werden oder kein weiterer Taschensender zu Hand sein, gibt es dafür einen EW-DP SKP verschraubbaren EW-Klinkenstecker, über den Mikrofone wie das Sennheiser MKE Essential angeschlossen werden können. Einstellungen, die man nicht direkt am Gerät vornehmen kann, lassen sich in der Smart Assist App einstellen. Hier lassen sich auch mehrere Systeme gleichzeitig überwachen.

Die Stromversorgung erfolgt beim Aufstecksender wie bei allen Sendern der EW-D-Serie entweder über zwei AA-Batterien oder durch die Sennheiser-Akkupacks BA 70. Die Haptik des neuen Empfängers ist gut. Alles wirkt hochwertig verarbeitet. Die Verwendung von Kunststoff ist sinnvoll, damit der Sender bei der Verwendung an einer Angel nicht zu sehr nach vorne zieht. Vom ersten Eindruck her darf der Sender gerne mit auf professionelle Drehs.

Neue Features

Bereits von Beginn an verfügte der Aufstecksender über einen Micro-SD-Steckplatz und ein internes Recording in 24 bit. Das Entwickler-Team um Tobias von Allwörden hat sich danach aber noch zwei wesentliche Features überlegt: Das System bietet nun einen Dynamikumfang von 134 dB, was es im Alltag nicht nötig macht, den Gain einzustellen. Um diesen Dynamikumfang einfangen zu können, fügte der Hersteller noch die Möglichkeit einer 32-Bit-Aufnahme hinzu. Dadurch kann man den Sender getrost an beispielsweise ein Mischpult anschließen und den FoH-Ton ohne Pegeln und vor allem ohne Angst, die Datei zu clippen, aufnehmen. Das macht den EW-DP SKP nicht nur als reinen Sender tauglich, sondern auch als alleinstehenden, kleinen XLR- Recorder, der direkt am Mikrofon befestigt werden kann. Ein weiteres Feature ist ein abschaltbarer Low-Cut-Filter, der das System durch die klare digitale Übertragung und den linearen Frequenzgang sowie dem hohen Dynamikumfang auch für Messanwendungen kompatibel macht. Aktuell lieferbare Modelle haben diese Features noch nicht. Sie müssen erst über ein Firmware-Update via Smart Assist App ergänzt werden.