Besser auflösen

Bei der 32-bit-float-Aufzeichnung wird die Arbeit von zwei A/D-Wandlern erledigt. Der eine ist mit hoher Verstärkung für leise Signale, der zweite mit niedriger Verstärkung für laute Signale zuständig. Beide Signale werden schließlich zusammengerechnet und ergeben so den hohen Dynamikumfang. Da mehr Informationen aufgezeichnet werden, ist logisch, dass sich auch der Speicherplatz der 32-bit-Float-Daten erhöht. Er liegt etwa ein Drittel über dem von 24-bit-Aufnahmen. Aber Achtung: Beim Abhören sind eventuelle Verzerrungen noch vorhanden. Erst beim Bearbeiten in der Post entfaltet sich das volle Potenzial der 32-bit-float-Aufzeichnung.

Wie kann denn der enorme Wert von 1.528 dB erreicht werden? Wie schon erahnbar, ist dieser ein theoretischer, also mathematischer Wert. Das Herz von 24-bit-Rekordern ist ein singulärer Analog-Digital-Wandler (ADC). Dieser muss den gesamten Dynamikbereich erfassen und in Echtzeit in ein digitales Signal umwandeln. Der Eingangspegel wird so angepasst, dass das analoge Digital innerhalb dieses Dynamikfelds bleibt.

Aber eine höhere Bittiefe hat trotzdem praktische Vorteile. Zum einen kann das analoge Audiosignal lauter, also mit mehr Schalldruck, aufgezeichnet werden, ohne digitales Clipping zu verursachen. Zum anderen wird das Signal mit einem höheren Abstand zum Grundrauschen aufgezeichnet. Beim Clipping werden Informationen jenseits eines be- stimmten Werts nicht aufgezeichnet, sie gehen für immer verloren, werden also im Umwandlungsvorgang analog zu digital nicht „hinübergerettet“. Bei höherer Dynamik können auch Signale aufgezeichnet werden, die bei geringerer Bittiefe längst geclippt hätten. Der bessere Rauschabstand führt dazu, dass auch leisere Aufnahmen in der Digital Audio Workstation oder im nichtlinearen Schnitt angehoben werden können, ohne dass das Grundrauschen signifikant verstärkt wird. Beide Eigenschaften führen zur saloppen Formulierung, man könne in Zukunft den Gain-Regler vergessen.

Bei den mit 24 bit aufgezeichneten Audiosignalen am Filmset muss man allerdings den Gain-Regler dem aufgezeichneten Tonsignal anpassen. Wird etwa Flüstern aufgenommen, wird höher gedreht, schreit sich der Cast an, muss heruntergepegelt werden. Das kann dazu führen, dass bei hoher Empfindlichkeit zu laute Signale clippen und bei niedriger Empfindlichkeit zu leise Signale bei der dann nötigen Verstärkung in der Postproduktion auch das Grundrauschen mit anheben.

Fazit

Löst 32-bit-float alle Audioprobleme am Set? Gibt es irgendwann nur noch einen roten Knopf und der Tonmeister macht Feierabend? Natürlich nicht! Denn Audioprobleme am Motiv, wie eine laute Klimaanlage oder die Autobahn neben dem idyllischen See sind nach wie vor unerwünschter Lärm, die auch eine 32-bit-float-Aufzeichnung nicht vermeiden wird. Hier kommt es nach wie vor auf qualitativ hochwertige Mikrofone, die Wahl der geeigneten Mikrofontechnologie und der korrekten Mikrofonierung an. Zudem muss bedacht werden, dass das Einrichten des Pegels und die Aufbereitung des Audiomaterials in der Postproduktion stattfinden. Es wird also lediglich Aufwand vom Set weg verlagert.

In einem störungsfreien Umfeld jedoch wird 32-bit-Float einen echten Unterschied machen und in anderen Umgebungen immerhin die Gain-Problematik in den Hintergrund treten lassen. Für dokumentarische Formate kann die neue Technologie ein echter Gamechanger sein, weil es die Beschäftigung mit dem Ton am Set auf ein Minimum reduziert und so vor allem für kleine Teams mehr Freiheit schafft. [15393]