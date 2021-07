Virtuelle Pioniere

Was heißt Virtual Production?

Die Aufgabenteilung der drei Gründer ist hier klar abgegrenzt. Dan Weigl bekommt über seine Werbeproduktion die Anfragen der Kunden und spricht initial mit ihnen über ihr Vorhaben und kann erste Kostenfragen klären. Fabian Schmid ist der Ansprechpartner für technische Fragen am Set oder bezüglich der Dreharbeiten. Er achtet auch gegebenenfalls am Set darauf, dass eine dort gefasste Idee auch umsetzbar ist. Simon Kebeiks wiederum stellt sicher, dass die gesammelten Assets angemessen aufbereitet für die Bespielung der Wand und für die Postproduktion zur Ver- fügung stehen und die Artists bekommen, was sie brauchen.

Der aktuelle Virtual-Production-Trend bringt zwei Aspekte vorangegangener Entwicklungen zusammen. Das ist einerseits die bereits mögliche Einbindung von Inhalten in einen 3D-Raum, der sich über optische Trackingsysteme auch in Relation zur Kamera setzen ließ. Der zweite Aspekt ist einer der ältesten Filmtricks der Welt: die Rückprojektion. Auf eine durchscheinende Leinwand wird von hinten Bewegtbild oder auch ein Dia projiziert. Der Effekt ist seit jeher immersiv, da durch die Bewegung eine Echtzeitkomponente vorgegaukelt wird. Die gegenwärtige Entwicklung bringt Kameratracking und Echtzeit-Manipulation zusammen. Völlig neue Möglichkeiten bietet hierbei die Unreal-Game-Engine, die von Spieleentwickler Epic Games entwickelt wurde. „Das Besondere an einer Spieleengine ist: Alles wird in Echtzeit berechnet, im Gegensatz zur klassischen Postproduktion, wo wir immer über Nacht rendern müssen.“ Mittlerweile ist die Echtzeitberechnung in Unreal so gut geworden, dass sie kaum noch von den in der Postproduktion generierten CGI-Bildern zu unterscheiden ist.