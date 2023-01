Viele Verbreitungswege

Gebraucht-Ü-Wagen vom HR

Der TV-Compound befand sich an einem der fünf Wege zwischen den Gebäuden, die sternförmig zur Plaza des Mediaparks führen. Dort standen in Reihe ein Wagen von MTI Teleport München, zuständig für die Glasfasernetzverbindungen, ein Transporter als Tonmobil von Live Nation sowie ein Rüst- und Ü-Wagen von der „0221 Mediagroup“ mit Sitz in Köln, die als ausgesonderte Fahrzeuge vom Hessischen Rundfunk Fernsehen erworben worden waren. Die beiden Lastwagen wurden innen renoviert und außen in anthrazitgrauer Farbe lackiert. 14 Arbeitsplätze teilen sich die Bereiche Bildregie, Bildtechnik, MAZ, Grafik sowie Audio- und Tontechnik.

Für die Veranstaltungen tagsüber auf der Bühne und abends für das Konzert wurden neun Grass Valley LDX-80-Kameras eingesetzt. Die TV-Produktion erfolgte in HD 1080i mit Stereoton. Drei Kameras standen auf Stativen und Podesten mittig und in etwa 15 Metern Entfernung zur Bühnenkante im Zuschauerbereich. Dabei befanden sie sich zwischen Tribünendach und Vordach der Bühne unter freiem Himmel, in Voraussicht bereits verpackt vor dem abends einsetzenden Regen. Zwei LDX 80 standen auf einem Rollstativ jeweils rechts und links seitlich auf der Bühne. Zusätzlich gab es eine drahtlose Schulterkamera im Bühnengraben sowie eine LDX 80 auf einem Supertechno 50 Kamerakran neben der linken Bühnenseite. Eine weitere Kamera stand höhen- verstellbar auf einer etwa drei Meter langen Schiene rechts im Bühnengraben und konnte so vom Kameramann nach seitlich verschoben werden. Abgerundet wurde das Setup von mehreren Dome-Kameras, die im oberen Bereich an Traversen im Zuschauerbereich angebracht waren.