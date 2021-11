Ton auf der Intensivstation

Reichte die Stromversorgung für die langen Drehtage?

Der Akku des Track-E läuft sicher seine 15 Stunden, wenn man ihn lässt, was für die Drehtage ausreichte. Das ist auch der Vorteil gegenüber einer Funkstrecke. Im Track-E ist ja nicht viel drin, was Strom zieht. Die Funkstrecke verbraucht immer eine gehörige Portion Energie für die Signalübermittlung.

Gab es noch weitere Tipps, die ihr dem Docdays- Team geben konntet?

Carl setzte ja die Røde Wireless GO Sender ein, die einfach an den Kragen geklemmt werden können. Im Klinikumfeld sehen die auch wie Pager aus und nicht wie Mikrofone. Der Clip drückt zudem das Plastik der Schutzanzüge um das Mikrofon herunter, damit es nicht ins Mikro knistert. Einmal gepairt, verlieren die sich auch nicht und zumindest in Innenräumen reicht die Reichweite. Die Ausrüstung haben wir noch am Samstagnachmittag rausgeschickt, denn Carl drehte bereits seit ein paar Tagen. Ich glaube, schon am Dienstag drauf hat er das eingesetzt. Dann haben wir drei Monate nichts mehr von denen gehört. Das ist immer ein gutes Zeichen! [14815]

