Mit Covid allein

Die Beschäftigung mit biologischen Themen kommt nicht von ungefähr. Gierstorfer studierte ursprünglich am University College London Biologie. Von dort aus ging er zum ZDF nach München und arbeitete zwei Jahre lang in der Redaktion Naturwissenschaft und Technik. Seit dem Wechsel in die Hauptstadt ist er als freier Filmschaffender tätig. Hier in Berlin arbeitet er oft mit der Produktionsfirma Docdays zusammen. Produzentin und Docdays-Gründerin Antje Boehmert und Co-Autorin Mareike Müller hatten bereits im Sommer 2020 einen ersten Kontakt zur Charité hergestellt. Müller überzeugte Klinikleiter Professor Dr. Kai-Uwe Eckert von dem Projekt und sprach im Dezember Gierstorfer an, ob er die Doku realisieren wolle. Antje Boehmert gewann

in der Folge die Redakteurinnen Ute Beutler und Barbara Lohoff vom RBB für das Projekt. Zu diesem Zeitpunkt war nur klar, dass Docdays für die Mediathek eine Miniserie produzieren würde, zu vier Teilen à 30 Minuten.

Carl Gierstorfer stellte sich Oberarzt Dr. Daniel Zickler und seinem Stationsteam vor und machte im Anschluss eine Woche lang ein Praktikum auf der Station – ohne Kamera – um die Abläufe und Menschen auf der Station kennenzulernen. „Das war ein ganz transparentes Sich-Herantasten“, sagt Gierstorfer.

Maximal flexibel

Es folgte ein wichtiger Punkt für die Dreharbeiten: die Auswahl der Ausrüstung. Gierstorfer ging alleine auf die Station. Ein Team für Bild und Ton war nicht möglich. Dementsprechend wählte er sein Equipment aus, das leicht, wendig und allein bedienbar sein sollte und lange Drehtage durchhalten konnte. Seine Kamera war eine Sony Alpha 7s III. Beim Aufnahmeformat entschied man sich letztlich für Full HD, da ohnehin nicht in 4K ausgestrahlt würde und dieses Format enorme Datenmengen verursacht hätte. Als Objektiv kam ein Sigma 24-70 mm F2.8 zum Einsatz. Das war lichtstark genug und bot genügend Zoomfaktor, damit Gierstorfer in den engen Räumen nicht die Position verändern musste, um näher heranzukommen. Meist drehte er zwischen 35 und 60 mm, absichtlich um die Normalbrennweite herum. „Das hieß vor allem auch, dass ich physisch eine gewisse Distanz halten konnte, ich rückte den Menschen nicht auf die Pelle“, so der Filmemacher. Für die Nachtfahrten konnte er sich auf den lichtstarken Sensor der Sony Alpha verlassen. Gierstorfer versuchte dennoch, nicht unter einer Blende 4 zu bleiben: „Dann wird das manuelle Schärfeziehen sehr schwierig.“ Nur wenn er dem Klinikpersonal folgte, griff er auf den Autofokus zurück. „Das ist genial, man kann den Fokuspunkt definieren und das Ziel bleibt im Fokus“, so Gierstorfer. „Dann kann man seine Aufmerksamkeit jemandem anderen schenken. Ich habe beim Gehen Interviews geführt und konnte so mein Gegenüber anblicken.“ Zur Stabilisierung hatte er zusätzlich einen Monopod dabei.

Der Ton war eine besondere Herausforderung. Zum einen, weil die 7sIII mit XLR-Adapter nur insgesamt vier Kanäle zur Verfügung hatte. Kanal 1 und 2 davon waren XLR-Eingänge über den Hotshoe, zwei zusammengemischt über eine Mini-Klinke, den er mit einem Splitterkabel auf Kanal 3 und 4 teilte. Hierüber konnten die insgesamt drei mitgeführten Røde- Wireless GO andocken. Denn auch die Mikrofonierung musste sich der Situation anpassen. Nach der ersten Woche bat Produzentin Antje Boehmert Zeigermann_Audio aus Hamburg um Rat. Für die schnelle Aufzeichnung der Stimmen wählte man die Røde Wireless GO-Clips, die er schnell an den Kragen der Gesprächspartner heften konnte. Zudem kamen weitere Sennheiser Funkstrecken und ein Sennheiser-Richtmikro MKE 400 auf der Sony-Kamera zum Einsatz. Zudem hatte Gierstorfer drei Tentacle Track-E Rekorder mit dabei. Diese kombinierte er entweder mit einem gerichteten DPA 4097 oder mit einem Ansteckmikro. Der Track-E konnte über lange Strecken einfach mitlaufen und der Akku hielt durch. „Ich brauchte eine Technik, die mir die maximale Flexibilität gibt und minimal invasiv ist", sagt Gierstorfer. „Dieses Set-up war perfekt, denn es hat mir maximal erlaubt zu kommunizieren!"