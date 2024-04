Plädoyer für die dokumentarische Form

Verbrechen, deren Aufklärung und juristische Verhandlung faszinieren Menschen. Der Erfolg von Serien wie „Matlock“, „Boston Legal“, „Practise“ oder „Law & Order“ aus den USA, oder deutsche Formate wie „Liebling Kreuzberg“, „Danni Lowinski“ oder die Adaptionen von Ferdinand von Schirach sprechen dafür. Nicht nur im fiktionalen Bereich, auch im Dokumentarischen gibt es eine lange Tradition, juristische Prozesse aufzugreifen. Die Frage nach möglichen Parallelen zwischen juristischen und dokumentarischen Verfahren bildete den Ausgangspunkt des dfi-Symposiums. Kuratorin Michelle Koch ergänzte diese Frage mit der Kon- zeption der dicht getakteten Veranstaltung um weitere Themenansätze. Ob Bilder als Beweismittel dienen können, welche Bedeutung die Schuldfrage für Filmschaffende hat und wie dokumentarische Bilder für etwas gefunden werden können, was nicht gefilmt werden darf, kam in den Vorträgen, Filmgesprächen und Diskussionen immer wieder zur Sprache und wurde von Journalist Matthias Dell und Filmemacherin Mala Reinhard („Der zweite Anschlag“) moderiert.

Am ersten Tag stand die Prozessdokumentation im Mittelpunkt. Sylvie Lindepergs Vortrag „Nuremberg. The Battle of Images“ drehte sich um die unterschiedlichen Herangehensweisen und rechtsethischen Auffassungen, mit denen die Alliierten nach Ende des Zweiten Weltkriegs über die filmische Dokumentation der Nürnberger Prozesse und die Deutungshoheit der erzeugten Bilder stritten. Den USA schwebten Gerichtsdramen made in Hollywood vor, bei denen die „Schändlichkeit“ der Nazis betont werden soll- te. Die Sowjets orientierten sich laut Historikerin Lindeperg an der Inszenierungsart der stalinistischen Schauprozesse der 1930er Jahre. Anschaulich wurde diese Methode im anschließenden Screening von „The Kiev Trial“ (2022) von Sergei Loznitsa. Der ukrainische Regisseurmontiert darin ausschließlich Archivmaterial des ersten Nachkriegsprozesses gegen deutsche Nazis 1946 in der Sowjetunion. Neben den 15 Angeklagten kommen auch Überlebende der Gräueltaten in Auschwitz und Babi Yar zu Wort. Der Film endet mit authentischen Aufnahmen der Vollstreckung der Urteile durch Erhängen. Wie von Lindeperg erklärt, verfolgten die Sowjets zwar einen archvierenden Anspruch. Sie verzichteten aber nicht auf filmsprachliche Mittel wie Nahaufnahmen oder Perspektiven wie die leichte Untersicht, um Emotionen zu lenken und Hierarchien oder Sympathien auszudrücken.