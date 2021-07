Sprachrettung mit VR

So verband er seine Sony A7 R3 mit einem Kinect-Tiefensensor, der eigentlich aus dem Gaming-Bereich stammt. Dazu setzte er auf einem sehr leistungsfähigen Computer die Depthkit-Software ein, um so die Tiefeninformationen zu gewinnen und diese mit den Farbinformationen aus der Kamera zu verbinden. „Unser Setup war für die Stromversorgung des kleinen Ortes zu aufwendig, so dass mehrmals alle Sicherungen herausflogen. Irgendwann war der örtliche Elektroinstallateur dann Mitglied unserer Crew”, erinnert sich Gaedtke grinsend. Und er erinnert sich auch daran, dass das System immer wieder auf die Linse und auf die Distanz kalibriert werden musste. „Auch mussten wir die Interviews innen drehen und ausleuchten, weil wir merkten, dass das Sonnenlicht außen dem Tiefensensor nicht gut tat. Man muss bei der Arbeit mit dem Tiefensensor auch Abstriche bei der Bildqualität machen“, ergänzt Gaedtke.

In einem zweiten Arbeitsgang musste die Umgebung, also Haus, Dorf und Landschaft gecaptured werden. Dabei arbeiteten Parameswaran und Gaedtke wie bereits bei den Räumen in ihrer Irak-Produktion mit Fotogrammetrie. Es wurden also jede Menge Fotos geschossen, um die Plätze später in 3D umsetzen zu können. Dabei kamen Weitwinkelobjektive und eine Drohne zum Einsatz. „Die extremen Brennweiten nutzt man, damit sich möglichst viele Informationen auf den Fotos überschneiden“, erklärt Gaedtke. Besondere Probleme machten die Aufnahmen eines Raums, der durch ein Herdfeuer verraucht war. „Damit kamen die Programme nicht klar. In der Postproduktion hatten wir da mehr Artefakte als in einem anderen Raum ohne Rauch“, sagt Gaedtke.