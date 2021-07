Remote und dezentral: der neue Standard?

Remote Operations: Teil der Managed Technology

Hinter dem großen Riedel-Logo stehen zwei große Divisionen: Die Herstellung und der Verkauf von Geräten für den „Medientransport“, darunter MediorNet und Intercoms. Gleichzeitig werden diese Technologien im eigenen Rental-Zweig eingesetzt. „Managed Technology“ umschreibt bei Riedel, die eigene Technologie auch für den Kunden in ihrer Anwendung zu betreuen. Das können große, komplexe Setups sein als temporäre Projekte wie die Olympischen Spiele oder große Sportserien. Hier bewährt sich auch der sehr große Bestand an Geräten, um die Komplexität der hohen, schnellen Bedarfsspitzen gut abzudecken. Die Anforderungen der unter einem Dach, aber getrennt geführten beiden Divisionen sind dabei sehr verschieden: Auf der einen Seite stehen die klassischen, sehr preissensitiven Events mit kurzen Anlaufzeiten bei sehr hohem Bedarf. Auf der anderen Seite muss auch die Entwicklung schnell und vorausgerichtet sein, ist aber mit einer hochpräzisen Produktion diffiziler Mediengeräte verbunden. Rückmeldungen aus dem eigenen Rental, den „Field Engineers“, fließen daher wieder in die Entwicklung, so Lutz Rathmann: „Wir wenden die Produkte mit als Erste an und generieren dadurch frühes Feedback. Zudem erfolgt ein intensiver Austausch, bevor die nächste Technologiegeneration kommt: Was wären denn noch zusätzliche Benefits für den Kunden oder die Produktion? Wenn man eine Großproduktion macht, entdeckt man immer noch kleine Gaps Ideen, die einem meistens direkt bei der Anwendung kommen.