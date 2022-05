Qualitätsfragen

Fehlende Vorgaben, vorhandene Hardware

Außenübertragungen werden bei ARD und ZDF aktuell als HD-Signal in 1080i produziert. Alle privaten TV-Sender geben dieses Signal in 1080 in die HD-Distributionswege ab. Nur ARD und ZDF beharren auf dem im Jahr 2010 eingeführten HD-Ready-Signal in 720p, in welches das im Original produzierte 1080i-Signal erst noch herunterkonvertiert werden muss.

Im Oktober 2021 haben ARD und ZDF über deren SportA Sportrechte- und Marketing-Agentur GmbH, die Übertragungsrechte an 200 Wintersportevents der FIS bis zum Jahr 2026 erworben. Die Agentur bestätigte, dass es für den Einkauf seitens ARD und ZDF keine technischen Vorgaben für die Bild- und Tonqualität gab. Somit gilt für die Veranstalter das „Broadcast Manual General“ der FIS, in dem die Bild- und Tonqualität für TV-Produktion in High Definition nach dem „Standard des Landes“, in dem das Event stattfindet, entsprechen, also bei ARD und ZDF in 720p mit Stereoton (ohne Kommentare) am Heck des Ü-Wagens anliegen soll. Als „Option für den Host Broadcaster“ wird „5.1 Surround Sound“ angegeben. Genaue Angaben zu den geforderten technischen Standards der Kameras und Objektive gibt es in dem Dokument nicht.