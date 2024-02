Gesichter als Landschaft

Du hast einen Background in der Fotografie. Wie hilft dir das Thema Fotografie und deine Ausbildung in dem Bereich für deine Arbeit als Kamerafrau?

Das hat mir schon viel geholfen. Durch die Fotografie habe ich die ganzen Grundlagen der Bildgestaltung kennengelernt, denn vieles im Film basiert auf der Fotografie. Die Komposition, die Farben, Kunstgeschichte haben mir schon viel weitergeholfen. In meiner fotografischen Ausbildung musste ich viele unterschiedliche Bereiche durchlaufen und viele unterschiedliche Aufgaben machen. Das System in Polen ist aber auch in wenig anders als hier. In jedem Modul musste ich mit einer Fotoserie abschließen, damit ich weiterkam. Zwei Jahre lang habe ich super viele Serien in unterschiedlichen Bereichen fotografiert: Landschaften, konzeptuelle Fotografie, Dokumentar. Ich mochte vielleicht nicht alles und ich konnte auch keine Fotografin werden, weil es schon eine sehr andere Arbeit war als DoP. Das hat mich aber trainiert. Ich denke noch immer stark in Fotoserien. Auch die Arbeit mit Licht hilft mir jetzt sehr. Ein weiterer Punkt, den ich nicht missen möchte, ist die Bildwirkung, also welche Mittel ich verwenden muss, um eine gewisse Wirkung zu erzeugen. Da sind auch die Grundlagen der Malerei wichtig.

Du siehst dich eher nicht im Dokumentarbereich. Brauchst du die Bühne, auf der du etwas spielen lassen kannst?

Auf jeden Fall. Ich arbeite sehr gerne mit Schauspielern zusammen. Michael von Au, der die Hauptrolle in „Scheintot“ gespielt hat, hat ein tolles Gesicht. Ich schaue mir generell gerne Gesichter an. Aus ihnen kann man viel über eine Person lernen. Je interessanter das Gesicht vor der Kamera ist, desto besser ist das Bild. Im Allgemeinen ist ein Gesicht eine Landschaft, und es macht mir viel Freude, es zu erkunden und zu sehen, was es aus welchem Blickwinkel tut. Je fotogener es ist, desto einfacher ist es, die Person gut aussehen zu lassen und ein gutes Bild zu machen. Wenn ich mich auf einen Film vorbereite, mache ich viele Fotos von den Drehorten, aber auch von allen Schauspielern. Ich lerne ihre Gesichter kennen, um zu wissen, was sie tun können. Ich fotografiere die Leute aus verschiedenen Blickwinkeln, mit unterschiedlicher Beleuchtung und lasse sie verschiedene Emotionen zeigen. Diese analysiere ich dann im Detail. Das hilft mir, die Kamera an der richtigen Stelle zu positionieren, aber auch, das richtige Licht im Voraus zu planen. Wenn es um den Drehort geht, geht es zum einen um die Stimmung, aber auch um rein technische Dinge wie die Höhe der Decke. Die Decke im Schweinestall, wo wir „Scheintot“ gedreht haben, war sehr niedrig, was wir nicht beeinflussen konnten. Alles andere war genau richtig. [15397]