Fast zum Anfassen

Ton und Kommunikation

Der Ton wurde als Stereosignal produziert. Dazu wurden 12 Atmo-Mikrofone in der Halle und acht Mikrofone an den Kameras benutzt. Außerdem kam ein Ansteckmikrofon unter der Chipkamera an der Stabhochsprunglatte und ein kurzes Rohrrichtmikrofon mit Sender auf kleinem Stativ am Balken des Weitsprungs zum Einsatz. In der Tonregie des Ü8 HD lagen die Signalquellen am Lawo MC266 an, aus denen der Sendeton in Stereo vom Toningenieur gemischt wurde. Die Kommunikation zwischen dem Ü-Wagen vor Ort und dem Hauptschaltraum bei SPORT1 wurde mit zwei SIP-Codecs ebenfalls über die Tonregie des Ü8 umgesetzt. Insgesamt setzte Studio Berlin für die TV-Produktion 16 Mitarbeitende ein. [15094]

