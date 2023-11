Dramatisch geleuchtet – DoP Jakob Stark

Außerdem habe ich bewusst darauf verzichtet, eine Spitze zu setzen. Ich wollte keine Kante haben und wenn es durch die Bedingungen am Set mal zufällig eine gab, habe ich sie weggeflaggt. So wollte ich mich einer Spielfilm-Ästhetik annähern, wo man das Licht vielleicht auch mal absichtlich falsch setzt oder nicht perfekt ausleuchtet, mit den dunklen Augen und den Schatten, was ja auch in diese dramatische Gangsterwelt gut passt. Ansonsten habe ich je nach Bedarf noch Astera LED-Leuchten benutzt, wenn ich noch zusätzlich ausleuchten oder Akzente setzen wollte.

Wie viele Drehtage hattet ihr zur Verfügung?

Für alle sechs Folgen mit je 90 Minuten hatten wir 90 Drehtage, also 15 Drehtage pro Folge. Einige Folgen hatten ein paar Tage mehr, andere entsprechend weniger. Außerdem gab es noch fünf oder sechs Tage Archivdreh für diese ganzen Zeitungsausschnitte und ähnliches Material, die der Showrunner Stefano Strocchi nicht wie üblich einscannen und dann im Schnitt abfahren, sondern ganz klassisch mit Makro-Objektiv drehen wollte, was ich eine sehr schöne Idee fand. Aber diese Drehtage waren in den 90 Tagen schon enthalten.

Was war für dich als DoP die größte Heraus­forderung bei diesem Projekt? Angesichts dessen, was wir gera­de gehört haben, kann ich die Antwort schon ahnen!

Meine größte Herausforderung war sicherlich in dieser Kürze der Zeit so eine Qualität zu liefern. Ich kannte ja auch die Locations vorher nicht, weil es zu teuer war, dass ich die als DoP vorher besichtigen konnte. Die hatte also die Regie schon vorher ausgesucht, mir dann Fotos davon geschickt und damit musste ich mir mein Bild machen. Das ist eigentlich fast unmöglich, wenn man die Location nicht vorher selbst gesehen hat. Dann kommt man dort an und steht vor der Herausforderung, da innerhalb von drei Stunden ein Top-Set aufzubauen und einzurichten. Abgesehen davon ist es natürlich auch eine Herausforderung, 90 Drehtage mit einem Team konfliktlösend durchzustehen. Das haben wir wirklich gut gemeistert, obwohl es am Anfang sicherlich auch krasse Schwierigkeiten und Gefechte gab. Letztendlich haben wir uns sehr gut eingegroovt.