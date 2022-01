Die Zeit im Nacken – DoP Tim Kuhn

Du hast deine Karriere beim Dokumentarfilm begonnen – was hat dich dann in den fiktionalen Bereich verschlagen?

Ich hatte vor dem Studium an der HFF zwei Jahre assistiert und war so mit dem Dokumentarbereich in Berührung gekommen. Da ich ja auch aus dem Geschichtsstudium kam, lag mir der Dokumentarfilm erst mal am nächsten. Dafür habe ich mich dann auch in München beworben. Damals war das noch so: Man hat sich mit Schwerpunkt Kamera für entweder Spielfilme oder Dokumentarfilme beworben. Ich bin dann in der Dokumentarfilmklasse aufgenommen worden und habe angefangen, erste Dokumentarfilme auf Schwarz-Weiß- Film zu drehen. Irgendwann lernte ich dann die Regisseure aus der Spielfilmabteilung kennen und fing an, szenische Projekte zu drehen. Ehrlich gesagt, bin ich da so ein bisschen hineingerutscht, es war gar kein bewusst gelenkter Prozess, dass ich Spielfilm machen wollte.

Aber mit der szenischen Arbeit kam auch Lust und Freude an der Kontrolle über die visuelle Narration, auf das Einfluss nehmen. Das übt ja eine große Attraktion aus, wenn man die Welt, die entsteht, mit erschaffen kann. Im Dokumentarfilm gab es für mich eine Grenze, die ich nicht überschreiten konnte, weil ich den Figuren oder Protagonisten treu bleiben wollte. Wenn man hier mitgestalten will, stilisiert man sehr schnell oder baut ungewollt Distanz zu den Protagonisten auf.