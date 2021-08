Demokratie sichtbar machen

In der Hauptstadt Berlin ist am 25. März 2021 eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum Europäischen Rat und zur Bewältigung der Covid- 19-Pandemie als zusätzlicher und erster Tagesordnungspunkt der 218. Sitzung in der 19. Wahlperiode des Parlaments im Deutschen Bundestag aufgenommen worden. Die Regierungschefin hatte sich am Vortag im Parlament in einer „Aktuellen Stunde“ bei den 709 Abgeordneten des Deutschen Bundestages und bei der Bevölkerung für falsche politische Entscheidungen zur geplanten „Osterruhe“ 2021, als ein Mittel zur Bekämpfung der sich ausbreitenden Corona-Pandemie, entschuldigt.

Die Regierungserklärung wurde daher von den Abgeordneten und Journalisten mit Spannung und Interesse erwartet. Entsprechend groß war am Morgen die Schlange der zuvor akkreditierten Medienvertreter, die mit einer dauerhaft zu tragenden FFP2-Maske ausgestattet am Nordeingang des Reichstages samt Notebooks, Foto- und Videokameras durch die Sicherheitsschleuse auf die Besucherebene wollten. Während etwa vier Dutzend Kameraleute, Fotografen, Journalisten und Assistenten ab 8.30 Uhr auf den Besuchertribünen des Parlaments ihre Kameras einrichten und das Tonsignal von den im Boden eingelassenen XLR-Anschlüssen abgreifen, herrscht 400 Meter weiter im Jakob-Kaiser-Haus an der Dorotheenstraße 101 angespannte Betriebsamkeit. Dort befinden sich im Untergeschoss die Studios und Regien des Parlamentsfernsehens des Deutschen Bundestages. Die Räume sind mit dem Reichstagsgebäude über ein Tunnelsystem verbunden.