NAB Show 2025: Sony kündigt BVM-HX1710 (/N) 4K TRIMASTER HX Monitore an

News von der NAB Show 2025

Sony stellt auf der NAB Show 2025 zwei neue professionelle 16,5-Zoll 4K TRIMASTER HX Monitore vor: den BVM-HX1710 und den BVM-HX1710N. Beide Modelle bieten höchste Farbgenauigkeit, tiefes Schwarz und eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits, speziell entwickelt für den Einsatz in Ü-Wagen und Studioregie. Der BVM-HX1710N verfügt zusätzlich über eine integrierte IP-Schnittstelle gemäß SMPTE ST2110-Standards.

Beide Monitore nutzen Sonys TRIMASTER HX Technologie und bieten eine Auflösung von 4K (3840×2160). Die hohe Spitzenhelligkeit ermöglicht präzise HDR-Darstellungen mit erweitertem Kontrastumfang. Dank schneller Pixelreaktion, die über eine optionale Lizenz aktiviert werden kann, eignen sie sich besonders für Live-Sport- und Musikproduktionen, da Bewegungsunschärfen minimiert werden. Ein weiter Betrachtungswinkel von 45 Grad erleichtert die Zusammenarbeit mehrerer Personen bei der Produktion. Zudem reduziert eine Antireflexionsbeschichtung störende Spiegelungen und verbessert die Schwarzwerte.

Der BVM-HX1710N erweitert die Funktionalität durch eine integrierte IP-Schnittstelle, die nahtloses Arbeiten in IP-basierten Produktionsumgebungen ermöglicht. Unterstützt werden Standards wie ST2110-20/21/22/30/40, NMOS IS04/IS05, Clean Switch, Hitless Failover und PTP. Ein Webinterface erleichtert die Konfiguration, und optionale Lizenzen ermöglichen die Unterstützung von SNMP und JPEG XS Decoding. Durch den direkten IP-Signal-Eingang entfällt der Bedarf an externen IP-SDI-Konvertern, was Platz und Strom spart. Ein optionales Monitor Control Unit, das BVMK-R10, ermöglicht die Steuerung mehrerer Monitore und ist ebenfalls erhältlich.

Beide Modelle lassen sich über optionale Lizenzen in ihrer Funktionalität erweitern. Dazu zählen BVML-F10 für eine schnellere Reaktionszeit, BVML-H10 für die HDR-zu-SDR-Konvertierungsausgabe, BVML-S10 für die Signal-Konvertierungsausgabe sowie BVML-T10 zur Ausgabe von 3D-LUTs. Exklusiv für das IP-Modell BVM-HX1710N stehen zudem die Lizenzen BVML-JD10 für die JPEG XS-Dekodierung und BVML-SN10 für die SNMP-Unterstützung zur Verfügung.

Die neuen Monitore werden voraussichtlich im Sommer 2025 verfügbar sein.