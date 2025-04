NAB Show 2025: Sony entwickelt kompakte 4K/HD POV-Kamera HDC-P50A

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Auf der NAB Show 2025 in Las Vegas präsentiert Sony die neue HDC-P50A, eine kompakte und vielseitige Point-of-View Systemkamera mit einem 2/3-Zoll 3-Chip 4K CMOS Global Shutter Bildsensor. Die Kamera bietet sowohl SDI- als auch IP-Ausgänge und soll ihre Anwendung besonders bei Live-Produktionen finden.

Die HDC-P50A ermöglicht die Ausgabe von 4K- und HD-HDR-Bildern direkt aus dem Kamerakopf über Single-Mode-Fiber (SMF) oder SDI, ohne dass ein zusätzlicher SDI-zu-SMF-Konverter erforderlich ist. Für High Frame Rate (HFR) Aufnahmen unterstützt die Kamera in HD bis zu 6-fache Geschwindigkeit direkt über den SDI-Ausgang und bis zu 8-fach über eine angeschlossene Camera Control Unit (CCU). In 4K sind HFR-Aufnahmen bis zu 4-fach über SDI möglich, wenn die Kamera mit einer CCU verbunden ist.

Ein wichtiges Merkmal der HDC-P50A ist die direkte IP-Ausgabe gemäß SMPTE ST 2110 Standard. Mit der optionalen Lizenz HZC-SFP5A kann die Kamera IP-Signale ausgeben, was eine nahtlose Integration in IP-basierte Produktionsumgebungen ermöglicht. Zusätzlich ist die Kamera kompatibel mit den Camera Control Units HDCU-5000 und HDCU-5500 sowie dem IP-Kamera-Erweiterungsadapter HDCE-TX50, was flexible Betriebsmodi und Fernsteuerungsmöglichkeiten eröffnet.

Die kompakte und leichte Bauweise der HDC-P50A erlaubt vielseitige Einsatzmöglichkeiten, insbesondere an schwer zugänglichen oder erhöhten Positionen. Sie kann mit Remote-Pan-Tilt-Einheiten verwendet werden und eignet sich hervorragend für kreative Kameraperspektiven bei Sport- und Live-Events. Zudem ist die Kamera mit denselben 2/3-Zoll 3-Chip 4K Bildsensoren und Prismen ausgestattet wie die bekannten HDC-3500 und HDC-5500 Modelle, was eine einfache Farb- und Systemintegration ermöglicht. Die HDC-P50A ist ab sofort erhältlich.