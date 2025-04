NAB Show 2025: Sony bringt S35-4K-Systemkamera HDC-F5500V

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Auf der NAB Show 2025 stellt Sony mit der HDC-F5500V eine 4K-Systemkamera mit Super-35-mm-Sensor, Global Shutter und stufenlosem ND-Filter vor. Die Kamera ist für dynamische Live-Produktionen konzipiert und bringt neben neuen HFR-Funktionen auch eine verbesserte Ergonomie durch einen optimierten Suchermechanismus mit.

Auf der NAB Show 2025 in Las Vegas präsentiert Sony die HDC-F5500V, eine 4K-Systemkamera mit Super-35-mm-CMOS-Sensor und Global Shutter. Die Kamera bietet einen stufenlos verstellbaren ND-Filter und einen neuen Sucher-Schiebemechanismus, was sie, so Sony, besonders für Live-Produktionen wie Sportveranstaltungen, Konzerte und Theateraufführungen geeignet macht. Der Super-35-mm-4K-CMOS-Sensor der HDC-F5500V ermöglicht Aufnahmen mit hoher Empfindlichkeit und geringem Rauschen. Die Global Shutter-Technologie sorgt für präzise 4K-Bilder ohne Rolling-Shutter-Effekte, selbst bei schnellen Bewegungen, was den Einsatz bei dynamischen Live-Produktionen mit LED-Anzeigen und Laserlicht erleichtert.

Ein Highlight der Kamera ist laut Hersteller der integrierte, stufenlos verstellbare ND-Filter, der ohne physische Filterwechsel sanfte Übergänge bei wechselnden Lichtverhältnissen ermöglicht . Dies erlaubt eine flexible Steuerung der Tiefenschärfe. Der neu entwickelte Sucher-Schiebemechanismus erhöht den Bedienkomfort, indem er es Kameraleuten ermöglicht, den Sucher näher an die Drehachse des Stativs zu bringen. Dies reduziert Bewegungen beim Schwenken und ist besonders vorteilhaft in beengten Umgebungen wie Kamerawagen oder Stadionplattformen.

Die HDC-F5500V unterstützt Multiformat-Aufnahmen und High Frame Rate (HFR) bis zu 119,88p in 4K, was flüssige und klare Bilder in schnellen Szenen gewährleistet. Zusätzlich bietet die Kamera umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten, darunter ARIA (Automatic Restoration of Illumination Attenuation) zur automatischen Kompensation von Lichtverlusten bei entfernten Motiven. Die Sony HDC-F5500V soll ab Sommer 2025 verfügbar sein, zum Preis gibt es aktuell noch keine Angaben.