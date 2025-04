NAB Show 2025: Sennheiser zeigt Stereo-Richtrohrmikrofon MKH 8018

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Sennheiser präsentiert auf der NAB Show 2025 mit dem MKH 8018 ein neues Stereo-Richtrohrmikrofon für professionelle Rundfunk- und Filmproduktionen. Das Mikrofon ist Teil der MKH 8000er-Serie, basiert auf HF-Kondensatortechnologie und vereint außergewöhnliche Klangqualität mit kompakter Bauform und flexibler Stereosteuerung.

Das MKH 8018 wurde speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Produktionsumgebungen entwickelt. Es bietet drei umschaltbare Stereo-Modi: MS-Stereo, ein breites XY-Stereobild sowie ein engeres XY-Stereobild. Im MS-Modus lässt sich das Stereobild nachträglich stufenlos am Mischpult anpassen. Die beiden XY-Varianten wurden in umfangreichen Tests vorkonfiguriert und liefern praxisnahe Stereoabbildungen – wahlweise mit mehr Raumanteil oder fokussierter auf die Tonquelle.

Mit einem Gewicht von nur 115 Gramm und einem robusten, nicht-modularen Aluminiumgehäuse ist das Mikrofon besonders für den Einsatz auf Kameras, Booms oder in mobilen Setups geeignet. Ein schaltbares -10-dB-Pad schützt vor Übersteuerung, während ein Low-Cut-Filter bei 70 Hz effektiv Wind- und Handhabungsgeräusche reduziert.

Im Unterschied zu vielen anderen Mikrofonen der Serie verfügt das MKH 8018 über einen festen XLR-5M-Ausgang sowie eine interne Matrixschaltung. Diese ermöglicht entweder MS-Ausgabe für die Nachbearbeitung oder direktes LR-Stereosignal für den unkomplizierten Außeneinsatz ohne zusätzlichen Mixer. Die Klangwiedergabe ist dabei, typisch für die MKH-Serie, weitgehend verfärbungsfrei und besonders detailreich – selbst bei wechselnden Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.

Sennheiser hat den Frequenzgang des Mikrofons gezielt auf 40 Hz bis 20 kHz begrenzt, um tieffrequente Störungen oder Ultraschallanteile moderner Objektivmotoren zu minimieren. Damit eignet sich das MKH 8018 ideal für TV-Produktionen, Dokumentationen und Spielfilmdrehs unter realen Bedingungen.

Zum Lieferumfang gehören Mikrofonklemme, Windschutz, Transportröhre und Kamera-Adapter. Optional ist Zubehör für Pistolengriffe, Korb- und Fellwindschutz erhältlich.