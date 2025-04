NAB Show 2025: Riedel baut 1200er-Serie mit Desktop SmartPanel DSP-1216HL aus

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Riedel Communications zeigt auf der NAB Show 2025 das DSP-1216HL. Dabei handelt es sich um ein neues Desktop SmartPanel der 1200er-Serie. Das kompakte, ergonomisch gestaltete Panel bringt die volle Funktionalität der rackmontierten SmartPanels auf den Schreibtisch und richtet sich an Anwender in Broadcast, Live-Events, Theater, Ü-Wagen und Sportproduktionen.

Wie bei einem Smartphone lassen sich beim DSP-1216HL verschiedene Apps nutzen, um das Panel an individuelle Workflows anzupassen. Zur Markteinführung unterstützt das Gerät alle drei SmartPanel-Apps der Serie 1200: die Intercom App für Echtzeitkommunikation, die Control Panel App für die Integration von Drittanbietern sowie die Audio Monitoring App für präzise Audioüberwachung. Der modulare Softwareansatz reduziert nicht nur die Anzahl dedizierter Geräte, sondern spart auch Platz, Gewicht und Kosten – bei gleichzeitig hoher Investitionssicherheit durch zukünftige Software-Upgrades.

„Unser neues Desktop SmartPanel bietet mehr Bedienkomfort, optimierte Workflows und maximale Effizienz – und das auf minimalem Raum“, erklärt Dominik Litfin, Product Manager Panels bei Riedel. „Es ist die ideale Lösung für alle, die die Leistungsfähigkeit der 1200er-Serie am Arbeitsplatz oder in mobilen Produktionsumgebungen nutzen möchten.“

Technisch basiert das DSP-1216HL auf der bewährten Hardwareplattform der Serie. Es verfügt über 16 Hybrid-Hebel-Tasten für intuitive Talk-Mute- und Talk-Listen-Workflows, hochauflösende Multitouch-Displays mit konfigurierbaren LED-Ringen sowie ein hochwertiges 2.1-Lautsprechersystem, das die Sprachverständlichkeit deutlich verbessert – auch ohne Headset.

Die Anschlussmöglichkeiten sind auf maximale Flexibilität ausgelegt: Das Panel kann per AES67 (SMPTE ST 2110-30) an das Artist-1024 Intercom-System angebunden oder über AES3 mit Artist-32, -64 oder -128 verbunden werden. Damit fügt sich das DSP-1216HL nahtlos in moderne IP-basierte Produktionsumgebungen ein. Dank VESA-Montageoptionen eignet es sich sowohl für klassische Desktop-Setups als auch für schwebende oder platzsparende Installationen.

„Mit dem DSP-1216HL und dem neuen Virtual SmartPanel haben wir jetzt für jede Anwendung die passende Oberfläche im Angebot“, sagt Jake Dodson, Executive Director Product Management bei Riedel. „Wir investieren weiter in unsere softwaredefinierte Hardware-Plattform und entwickeln neue Apps, um den sich wandelnden Anforderungen der Branche gerecht zu werden.“

Das neue SmartPanel ist ab sofort erhältlich.