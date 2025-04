NAB Show 2025: Qvest und NVIDIA präsentieren neue KI-Lösungen

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Auf der NAB Show 2025 in Las Vegas stellt Qvest gemeinsam mit NVIDIA zwei neue KI-Lösungen vor, die speziell für die Anforderungen der Medien-, Unterhaltungs- und Sportbranche entwickelt wurden. Die Applied AI-Angebote setzen auf fortschrittliche Technologien wie NVIDIA Holoscan for Media und NVIDIA NIM Microservices und sollen die Verarbeitung und Wertschöpfung aus digitalen Inhalten deutlich vereinfachen und beschleunigen.

Bereits seit 2024 kooperieren Qvest und NVIDIA, um KI nutzbar und skalierbar für medienorientierte Unternehmen zu machen. Ihre gemeinsame Applied AI Practice kombiniert Branchenkenntnis mit technologischem Vorsprung und adressiert zentrale Herausforderungen wie Content-Analyse, Automatisierung und Effizienzsteigerung im Medienworkflow.

Mit dem Agentic Live Multi-Camera Video Event Extractor stellt Qvest eine Lösung vor, die in Echtzeit aus Multikamera-Streams automatisch relevante Kameraperspektiven erkennt, auswählt und zusammenfasst. Möglich wird das durch NVIDIA Holoscan for Media – ergänzt durch eine natürliche Sprachschnittstelle und No-Code-Konfiguration. Broadcaster, Medienhäuser und Sportorganisationen können so schnell strukturierte Informationen aus umfangreichem Live-Material extrahieren – ohne aufwendige manuelle Auswahlprozesse.

Die zweite Neuvorstellung, der No-Code Media-Centric AI Agent Builder, nutzt NVIDIA NIM und NeMo Retriever Microservices. Er analysiert Video-, Audio-, Bild- und Textmaterial automatisiert und zentralisiert Informationsflüsse im Unternehmen. Die Lösung reduziert den Sichtungsaufwand und beschleunigt die Generierung valider Erkenntnisse – komplett ohne Programmierkenntnisse.

„Gemeinsam mit NVIDIA entwickeln wir praxisnahe KI-Lösungen, die sich direkt in bestehende Produktionsumgebungen integrieren lassen“, erklärt Christophe Ponsart, Co-Lead der Applied AI Practice bei Qvest. „So helfen wir Unternehmen, KI gezielt für mehr Effizienz, kreative Freiräume und Umsatzpotenziale einzusetzen.“