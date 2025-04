NAB Show 2025: Blackmagic Design zeigt neuen Cintel Scanner G3 HDR+ 8/16

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Blackmagic Design stellt auf der NAB Show 2025 den neuen Cintel Scanner G3 HDR+ 8/16 vor. Dabei handelt es sich um einen hochentwickelten Film-Scanner für 8-mm- und 16-mm-Material, der dank neuer optischer Einheit und Capstan-Antrieb auch empfindliches Archivmaterial in HD- und Ultra-HD-Qualität digitalisiert. Der Scanner ist ab sofort erhältlich.

Mit dem neuen Cintel Scanner G3 HDR+ 8/16 reagiert Blackmagic Design auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen Ultra-HD-Inhalten und bietet eine professionelle Lösung zur Digitalisierung von analogem 8-mm- und 16-mm-Filmmaterial. Die komplett überarbeitete optische Baugruppe ermöglicht es, auch aus kleineren Filmformaten maximale Auflösung herauszuholen – ideal für Archive, Rundfunkanstalten und Restaurierungsprojekte.

Die eingebaute RGB-LED-Gitterlichtquelle sorgt für detailreiche Scans ohne Hitzebelastung für das Originalmaterial. Sie ermöglicht zudem HDR-Abtastungen mit einem Dynamikumfang von bis zu 3,5 zusätzlichen Blendenstufen. Dank eines speziellen Filminspektionsmodus können Anwender das Originalmaterial direkt mit dem Scan vergleichen, was bei Restaurierungsentscheidungen helfen soll.

Das Gerät wird mit 8-mm- und 16-mm-Filmführungen ausgeliefert und verfügt über einen Capstan-Antrieb, der auch empfindliches Material schonend transportiert. Die Digitalisate lassen sich in Echtzeit abtasten und in Kombination mit DaVinci Resolve Studio direkt farbkorrigieren, restaurieren und mastern. Für die Nachbearbeitung stehen in Resolve Tools wie Dust Buster, Flimmerentfernung, Smart-Fill und fortschrittliche Rauschreduzierung bereit.

„Mit dem neuen Cintel Scanner G3 HDR+ 8/16 bieten wir eine leistungsstarke Lösung für alle, die analoges Filmmaterial aus Archiven in bester Qualität digitalisieren möchten”, sagt Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Gerade bei steigender Nachfrage nach Ultra-HD-Inhalten eröffnen sich damit neue Möglichkeiten – auch für kleinere Formate wie 8mm.“

Der Cintel Scanner G3 HDR+ 8/16 ist ab sofort zum Preis von 32.045 US-Dollar zu haben.