NAB Show 2025: Blackmagic Design veröffentlicht DaVinci Resolve 20

News von der NAB Show 2025

Zur NAB Show 2025 in Las Vegas stellt Blackmagic Design mit DaVinci Resolve 20 das bislang umfangreichste Update seiner Postproduktionslösung vor. Die neue Version bringt über 100 neue Funktionen mit – darunter eine ganze Reihe KI-gestützter Tools für Schnitt, Audio, Grading und Compositing. Die Public Beta ist ab sofort verfügbar.

Mit DaVinci Resolve 20 bringt Blackmagic Design auf der NAB Show 2025 über 100 Innovationen für die Postproduktions-Software. Neben klassischen Funktionsverbesserungen liegt der Fokus klar auf KI-Tools, die den gesamten Workflow automatisieren und beschleunigen sollen. Mit AI IntelliScript lassen sich beispielsweise Timelines direkt aus einem Textskript erzeugen. AI Multicam SmartSwitch analysiert Sprecher und wechselt automatisch zwischen Kamerawinkeln. Auch im Audiobereich sorgt KI für Effizienz: Der neue AI Audio Assistant erstellt automatisch einen professionellen Mix, während der AI Music Extender Musiktitel passgenau auf Videolänge bringt.

Im Schnitt- und Montagebereich kommen unter anderem eine neue Voiceover-Palette, ein sicherer Trimm-Modus und ein vollwertiger Audio-Mixer hinzu. Für Motion Graphics wurde Text+ überarbeitet, das nun Layoutstile wie Kreise, Textfelder und Verläufe unterstützt. Neu ist auch das MultiText-Tool, mit dem sich mehrere Textebenen samt individueller Stilparameter anlegen lassen.

Auch Fusion erhält zahlreiche Neuerungen, darunter ein Deep-Image-Compositing-Toolset, Vektor-Tools für den optischen Fluss sowie ein Update für 180°-VR-Produktionen inklusive Dome-Lighting für realistische Lichtsimulationen. Dank MediaOut-Integration lassen sich Color-Grades direkt im Compositing-Modul kontrollieren.

In der Cloud-Integration verbessert Blackmagic Design das Projekt-Sharing mit Cloud-Ordnern, einer neuen Icon-Ansicht und einem vereinfachten Gastzugang für Kundenfeedback via URL. Vertikale Timelines werden jetzt automatisch an das Layout angepasst.

Besonders spannend ist die Unterstützung von Apple Immersive Video: Mit neuen Werkzeugen in DaVinci Resolve Studio 20 und der kommenden URSA Cine Immersive Kamera wird die Produktion für Apple Vision Pro unterstützt – inklusive Spatial Audio und immersivem Grading.

Die Public Beta von DaVinci Resolve 20 steht ab sofort auf der Website von Blackmagic Design zum Download bereit.