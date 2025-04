NAB Show 2025: Blackmagic Design präsentiert Blackmagic Cloud Backup 8

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Blackmagic Design zeigt in Las Vegas das neue Blackmagic Cloud Backup 8, ein rackmontierbares Speicher-Dock mit acht Festplattenschächten, 10G-Ethernet-Anbindung und HDMI-Monitoring-Ausgang. Die Lösung ermöglicht schnelle Backups großer Mediendateien auf handelsübliche 3,5-Zoll-Festplatten und ist ab sofort erhältlich.

Das Blackmagic Cloud Backup 8 eignet sich laut Hersteller besonders für den Einsatz im Studio oder unterwegs am Set, etwa in einem DIT-Wagen. Es bietet acht unabhängige Festplattenschächte und vier schnelle 10G-Ethernet-Ports, die gleichzeitig von mehreren Geräten genutzt werden können. Damit lassen sich Kameradaten direkt am Set sichern, selbst bei komplexen Produktionen mit mehreren Kameras.

Ein zentrales Feature ist die Anbindung an Blackmagic Cloud. Kreativteams können so weltweit gemeinsam auf synchronisierte Medien zugreifen. Die Daten werden lokal zwischengespeichert, was für Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit sorgt. Besonders für DaVinci Resolve Workflows ist dies von Vorteil: Erst werden Proxy-Dateien übertragen, dann die Originalaufnahmen. Zudem lässt sich ein Projekt jederzeit schnell wiederherstellen.

Über den HDMI-Ausgang lässt sich der Status des Systems live auf einem Monitor oder Fernseher anzeigen. Nutzer erhalten in Echtzeit Informationen zu Speicherauslastung, Datenübertragung, Lese- und Schreibzugriffen sowie dem Synchronisierungsstatus aller Festplatten.

Das System arbeitet vollständig ohne Cloud-Abo oder laufende Gebühren. Die Daten bleiben im Besitz der Nutzer und werden nicht extern ausgewertet. Zur Verwaltung dient ein kostenloses Konfigurationstool für Mac und Windows, das auch ohne IT-Kenntnisse leicht zu bedienen ist. Damit eignet sich das System auch für Umgebungen mit hohen Sicherheitsanforderungen, in denen keine Internetverbindung erlaubt ist.

Das Backup-Dock ergänzt die bestehenden Blackmagic Cloud Store Lösungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit zur Archivierung abgeschlossener Projekte oder als leistungsstarke Speicherlösung für den laufenden Betrieb. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 1.495 US-Dollar.