NAB Show 2025: Blackmagic Design erweitert IP-Portfolio mit neuen 2110 IP-Konvertern

News von der NAB Show 2025 – powered by Godox

Blackmagic Design baut seine 2110-IP-Produktlinie mit dem Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G sowie dessen Variante 12G-10 sowie dem Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G. Beide Geräte unterstützen moderne IP-Workflows nach SMPTE ST 2110 und bieten flexible Konvertierungsmöglichkeiten für Broadcast-, Postproduktions- und Live-Setups.

Die neuen Konverter Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G und 12G-10 sind für farbtreues Video-Monitoring auf hochwertigen OLED-Fernsehern konzipiert – etwa in Colorgrading- oder Schnittumgebungen. Sie wandeln sowohl 12G-SDI- als auch 2110-IP-Video in HDMI und unterstützen dabei alle gängigen SD-, HD- und Ultra-HD-Normen. Zur präzisen Farbanpassung lassen sich 3D-LUTs nutzen, und die Ausgabe von bis zu zehn analogen XLR-Audiokanälen ermöglicht Surround-Sound-Setups in Studio- und Vorführumgebungen.

Die Modelle verfügen über ein integriertes LCD mit Videoanzeige, Lautstärkeregler, Lautsprecher und Kopfhöreranschluss an der Frontblende. Nutzer können Lautstärke und AV-Verzögerung individuell anpassen, um perfekte Synchronität zwischen Ton und Bild sicherzustellen – sowohl direkt am Gerät als auch aus der Ferne. Die 12G-10-Version erweitert die Audiokanäle von 2 auf 10, ideal für Mehrkanal-Monitoring mit Aktivlautsprechern.

Mit dem Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G bringt Blackmagic Design einen neuen universellen Formatkonverter auf den Markt, der beliebige SD-, HD- oder Ultra-HD-Formate in andere Formate wandelt, wahlweise über 12G-SDI, HDMI oder 2110-IP. Das kompakte ⅓-Rackbreiten-Modell eignet sich für mobile Produktionen ebenso wie für Broadcast-Racks. Dank integriertem LCD und Menüführung ist die Bedienung direkt am Gerät möglich.

Das Gerät bietet einen 12G-SDI-Eingang mit Loop-Through, HDMI 2.0-Eingang, zwei 12G-SDI-Ausgänge sowie einen HDMI-2.0-Ausgang. Durch die integrierte Resynchronisation (PTP Clock) und hochwertige Multi-Tap-Filter wird eine Broadcast-taugliche Signalqualität sichergestellt – mit minimalem SDI-Jitter, stabiler Audioverarbeitung und automatischer Einbettung des Tons in das Ausgangssignal.

Beide neue Konverter sind für den Rackeinbau konzipiert und lassen sich direkt neben Produktionsmischern, Rekordern, Streaming-Geräten oder Fernsehern installieren. Dank Unterstützung des offenen Blackmagic IP10-Codecs mit niedriger Latenz und Redundanzoptionen bei der Stromversorgung eignen sie sich ideal für Anwendungen im Live-Betrieb oder Studio.

Der Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G wird ab Juni 2025 zum Preis ab 495 US-Dollar erhältlich sein. Die erweiterte Version Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10 erscheint ebenfalls im Juni; der Preis variiert je nach Konfiguration. Der Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G wird ab demselben Zeitpunkt zum Preis von 545 US-Dollar angeboten.